América continúa sin ganar en el Clausura 2026
América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, sigue sin conocer el triunfo en el torneo Clausura tras empatar el domingo 0-0 ante Pachuca en el cierre de la tercera jornada.
Las Águilas, que registran dos empates y una derrota, y que aún no han anotado gol en el torneo, suman dos puntos y se ubican en el decimoquinto lugar de entre 18 clubes.
En el partido disputado en el estadio Hidalgo de Pachuca, ambos clubes se neutralizaron, por lo que ninguno pudo generar opciones de gol.
En los otros encuentros del domingo, Santos Laguna y Bravos de Ciudad Juárez empataron 2-2. Para los Guerreros de Santos anotaron el argentino Ezequiel Bullaude y el español Francisco Villalba, mientras que para Bravos lo hicieron Rodolfo Pizarro y el panameño José Luis Rodríguez.
Mientras que Pumas UNAM y León igualaron 1-1 con goles del brasileño Juninho y del colombiano Diber Cambindo, respectivamente.