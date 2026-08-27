América elimina al Columbus Crew y avanza a semifinales de la Leagues Cup
El América dio un golpe de autoridad en la Leagues Cup 2026 al vencer 2-0 al Columbus Crew en el Dignity Health Sports Park y conseguir su boleto a las semifinales del torneo.
Las Águilas encontraron rápidamente la ventaja. Al minuto 11, Raphael Veiga recibió fuera del área, cambió de perfil y sacó un disparo colocado que pegó en el poste antes de terminar en las redes para firmar un golazo y colocar el 1-0.
Columbus respondió y durante varios pasajes del primer tiempo generó mayor peligro. Josef Martínez estrelló un disparo en el poste al 17' y el conjunto estadounidense encontró su mejor oportunidad después de que una mano de Borja dentro del área provocara un penal.
Rodolfo Cota fue clave para sostener la ventaja del América. Al minuto 39, Brais Méndez cobró desde los once pasos, pero el guardameta azulcrema se lanzó y detuvo el disparo, evitando el empate 1-1. Minutos después, al 44’, volvió a responder con una gran atajada ante Josef Martínez.
Cuando Columbus parecía más cerca del empate, América dio el segundo golpe. En el 45+5', Veiga recuperó el balón en medio campo y Brian Rodríguez condujo hacia el área antes de colocar un disparo lejos del alcance de Patrick Schulte para mandar a las Águilas al descanso con ventaja de 2-0.
En el complemento, Columbus intentó reaccionar y Josef Martínez estuvo cerca de descontar con un remate bombeado, mientras América encontró espacios para buscar el tercero con Brian Rodríguez, Henry Martín y el propio Veiga.
El conjunto azulcrema administró la ventaja durante el segundo tiempo y selló su clasificación a las semifinales, donde enfrentará a Monterrey por un lugar en la final de la Leagues Cup 2026.