América Femenil celebra aniversario con triunfo sobre Pachuca

El América Femenil derrotó 2-1 al Pachuca en el Estadio Azteca, dentro de la jornada 11 del torneo Apertura 2026.

La mediocampista española Irene Guerrero abrió el marcador después de una gran jugada de Sarah Luebbert.

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El 2-0 llegó gracias a Geyse, quien marcó después de una gran jugada individual.

La delantera brasileña, que ha marcado en todos los partidos del Apertura 2026, llegó a 17 goles y sigue como líder de las artilleras.

La mala noticia para el conjunto de Ángel Villacampa fue la terrible lesión de Karen Luna, quien a los 90 minutos salió llorando del Estadio Azteca tras lastimarse la rodilla.

La defensa azulcrema podría estar varios meses fuera de la cancha.

Con este resultado, el América llegó a 28 puntos.