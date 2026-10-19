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América Femenil celebra aniversario con triunfo sobre Pachuca

La mala noticia para las Águilas es la terrible lesión de Karen Luna, quien salió llorando del Estadio Azteca tras lastimarse la rodilla.
Rodrigo Macotela|
Irene Guerrero y Geyse marcaron en el triunfo 2-1 del América ante Pachuca en el Azteca.
Irene Guerrero y Geyse marcaron en el triunfo 2-1 del América ante Pachuca en el Azteca. | Hector Vivas/Getty Images

El América Femenil derrotó 2-1 al Pachuca en el Estadio Azteca, dentro de la jornada 11 del torneo Apertura 2026.

La mediocampista española Irene Guerrero abrió el marcador después de una gran jugada de Sarah Luebbert.

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El 2-0 llegó gracias a Geyse, quien marcó después de una gran jugada individual.

La delantera brasileña, que ha marcado en todos los partidos del Apertura 2026, llegó a 17 goles y sigue como líder de las artilleras.

La mala noticia para el conjunto de Ángel Villacampa fue la terrible lesión de Karen Luna, quien a los 90 minutos salió llorando del Estadio Azteca tras lastimarse la rodilla.

La defensa azulcrema podría estar varios meses fuera de la cancha.

Con este resultado, el América llegó a 28 puntos.

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Published | Modified
Rodrigo Macotela
RODRIGO MACOTELA

Periodista deportivo con 26 años de experiencia. Especialista en dirección editorial y estrategia digital

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