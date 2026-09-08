América Femenil hace historia: nominado al Balón de Oro como mejor club del mundo
El América Femenil hizo historia este martes al convertirse en el primer club mexicano nominado al Balón de Oro en la categoría de Mejor Club Femenino del Año, reconocimiento que entrega France Football.
Las Águilas fueron incluidas entre los cinco equipos que competirán por el prestigioso galardón, en una lista que también integran Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes, todos ellos representantes del futbol europeo.
Te puede interesar: América remonta y vence 2-1 a Pumas en el Clásico Capitalino Femenil
La nominación llega como consecuencia de la extraordinaria temporada que tuvo el conjunto dirigido por Ángel Villacampa, que consiguió tres títulos durante el ciclo 2025-26. El América conquistó el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, posteriormente se proclamó campeón de la Concacaf W Champions Cup y cerró su histórico semestre con el Campeón de Campeonas, después de imponerse a Tigres Femenil en una definición por penales.
Uno de los mayores argumentos para las azulcremas fue su conquista internacional, pues el América derrotó 5-3 al Washington Spirit en la final de la Concacaf W Champions Cup y se convirtió en el primer club mexicano en ganar la competencia continental. Además, Scarlett Camberos fue reconocida como la mejor jugadora del torneo después de registrar nueve contribuciones de gol, mientras que las Águilas consiguieron también el boleto directo al primer Mundial de Clubes Femenino de la FIFA.
De esta manera, el América se convirtió también en el único representante de México y de la Concacaf en la categoría y en el único club que no pertenece al futbol europeo dentro de los cinco nominados. La distinción representa un reconocimiento al crecimiento internacional de la institución y, al mismo tiempo, coloca a la Liga MX Femenil en una competencia en la que históricamente han predominado los grandes clubes de Europa.
El ganador se conocerá el próximo 26 de octubre, durante la gala del Balón de Oro que se celebrará en Londres. Para el América Femenil, la nominación representa ya un logro histórico, aunque ahora buscará dar un paso más y convertirse en el primer club mexicano en conquistar el reconocimiento a Mejor Club Femenino del Año.