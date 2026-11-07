América Femenil conquista el Akron: vence a Chivas y toma impulso rumbo a la liguilla

América Femenil salió del Estadio Akron con el Clásico Nacional en sus manos. Las Águilas vencieron 3-1 a Chivas con anotaciones de Gaby García, Alexa Soto y Scarlett Camberos, en un encuentro marcado por la intensidad, los roces y una polémica arbitral tempranera.

Ante 25,181 personas, el conjunto americanista cerró con una victoria la jornada 14, última de la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Alicia Cervantes descontó de penalti en los minutos finales, cuando las visitantes ya habían construido una ventaja que resultó definitiva.

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América supera un gol anulado y pega primero

El clásico comenzó con controversia. Al minuto seis, Montse Saldívar envió el balón a las redes, pero la señalización de una falta anuló su festejo. La decisión resultó cuestionable y dejó a las Águilas sin una ventaja temprana.

América insistió y encontró recompensa al 16. Gaby García firmó el 0-1 y puso por delante a las visitantes, que esta vez sí pudieron celebrar.

La disputa pronto se trasladó al terreno de las amonestaciones. Al minuto 18, Scarlett Camberos e Itzel Velasco recibieron tarjeta amarilla, en una muestra de la tensión con la que se jugaba el encuentro.

Al 35, la amonestación a Damaris Godínez estuvo acompañada por los reclamos de Montse Saldívar. Myra Pelayo intervino para defender a su compañera y añadió otro episodio de fricción a un partido que se disputó con los ánimos encendidos.

Saldívar, Eva González y Jana Gutiérrez también fueron amonestadas. En medio de esa intensidad destacó el duelo entre Alexa Soto y Alicia Cervantes, protagonistas de una de las batallas individuales del clásico.

Dos golpes en ocho minutos encaminan el triunfo

América Femenil amplió la diferencia al comienzo del segundo tiempo. Al minuto 50, un error de Blanca Félix abrió la oportunidad para que Alexa Soto marcara el 0-2 y pusiera a Chivas en una situación todavía más complicada.

La reacción rojiblanca no llegó antes del siguiente golpe americanista. Al 58, Scarlett Camberos se encontró con el gol. Esta vez no hubo anulación: su tanto colocó el 0-3 y acercó a las Águilas a la victoria.

En apenas ocho minutos, América había transformado una ventaja mínima en una diferencia de tres goles. Chivas quedó obligado a buscar una respuesta, mientras el encuentro mantuvo los roces. Gaby García recibió tarjeta amarilla al 74.

Licha descuenta, pero América se lleva el clásico

El descuento de las locales llegó al minuto 87. Desde el punto penal, Alicia Cervantes convirtió el 1-3, aunque el tiempo restante resultó insuficiente para cambiar la historia en el Akron.

América Femenil cerró la fase regular con tres anotadoras distintas y una victoria sobre su máximo rival. Ahora, las Águilas dirigirán la mirada a los cuartos de final, donde enfrentarán a Toluca con el impulso de haber ganado el Clásico Nacional. Mientras tanto las del Rebaño sagrado se medirán a las Bravas de Juárez.