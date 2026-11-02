América Femenil golea 6-0 al Atlante y se afianza en el superliderato

América Femenil venció 6-0 al Atlante en las instalaciones de Coapa, en partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil. Con un doblete de Montse Saldívar, las Águilas llegaron a 34 puntos y se consolidaron en el superliderato antes de enfrentar a Chivas en el Clásico Nacional.

El conjunto azulcrema abrió el marcador al minuto 28 por conducto de Priscila Da Silva. Poco después, al 33, Gaby García anotó el segundo tanto, con lo que las locales se fueron al descanso con ventaja de 2-0.

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Para la segunda mitad, América amplió rápidamente la diferencia. Montse Saldívar consiguió el tercer gol al minuto 46 y Geyse marcó el cuarto al 49.

Saldívar volvió a hacerse presente al minuto 55 para firmar su doblete y colocar el 5-0. La cuenta la cerró Jana Gutiérrez al 62, con el tanto que selló la victoria azulcrema.

Con este resultado, América sumó tres puntos para alcanzar las 34 unidades y mantenerse en lo más alto de la clasificación.

América enfrentará a Chivas antes de la Liguilla

El próximo compromiso de las Águilas será ante Chivas en el Clásico Nacional, correspondiente a la jornada 14, con el que cerrarán su participación en la fase regular.

Además, América ya tiene definido su enfrentamiento ante Toluca en la Liguilla, donde buscará avanzar en la pelea por el título.