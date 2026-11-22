El América Femenil derrotó 2-1 (3-1 global) al Pachuca en el Estadio El Nido y se consagró campeón del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil en la categoría Sub-19.

Las Águilas terminaron invictas en el certamen, en el que además ganaron los cuartos de final al Cruz Azul, las semifinales a Chivas y ambos duelos de la final al Pachuca, que llegaba como bicampeón.

Al final del partido hubo zona mixta con la entrenadora Lorena Galindo, quien se mostró muy contenta ante el título. "Demostrar que estamos haciendo historia, demostrar que se puede, que estamos pisando fuerte. América es mi segunda familia. La clave de todo es el trabajo, el trabajo en equipo", explicó la estratega.

También las futbolistas Hanna Contreras y Arantza Segura hablaron con los representantes de los medios de comunicación.

Hanna marcó un gol en la gran final y se mostró feliz: "Losa goles son el fruto de todo el equipo. Una delantera sin gol no es delantera. Estoy feliz, orgullosa, un privilegio poder estar aquí. Me cantaría jugar como Geyse, la verdad. En este torneo se vio una gran familia en el equipo, una gran unión y eso ayudó para ganar el título".

Por su parte, Aranza, al borde de las lágrimas, dijo que no podía ni hablar por la emoción vivida.

"Me siento muy emocionada, estoy feliz. Hay que seguir trabando y cada día querer más".

Segura se mostró feliz porque el título se logró en casa, donde hubo muchísimo publico azulcrema.

"Está increíble el apoyo que se vive en la femenil. Mi motivación es mi familia. No he ganado nada, todavía me queda mucho por dar".

América Femenil contó además con el apoyo del presidente deportivo Santiago Baños, quien disfrutó el partido desde los palcos.

También estuvieron presentes algunas jugadoras del primer equipo del América Femenil como Gaby García, Irene Guerrero, Bruna Vilamala y la portera Itzel Velasco.