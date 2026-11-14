América Femenil va por un nuevo título tras golear 5-1 a Chivas en la Sub-19

Chivas se fue al descanso con ventaja en Coapa. América Femenil volvió de los vestidores y le hizo cinco goles en un solo tiempo. Las Águilas remontaron el Clásico Nacional, golearon 5-1 al Guadalajara y avanzaron a la final de la Sub-19, donde se medirán con Pachuca, el actual bicampeón.

América cambia el rumbo del Clásico en el segundo tiempo

La semifinal se complicó desde la primera mitad para el equipo de Lorena Galindo. Guadalajara tomó la ventaja y, antes del descanso, Hanna Contreras tuvo la oportunidad de igualar el marcador desde el punto penal, pero falló el cobro.

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El partido dio un vuelco en el complemento. Génesis Ayón, Carol Acuña, la propia Hanna Contreras, Lua Lopez y Kemberly García marcaron los cinco goles con los que América pasó del 0-1 al 5-1.

Contreras se repuso del penalti fallado y se sumó a la goleada, mientras que García, quien recientemente jugó el Mundial Sub-17, sí convirtió desde los once pasos.

Las Águilas cerrarán la final en casa ante Pachuca

El último escalón para llegar al título para América femenil Sub-19 será Pachuca. Las Diosas del Viento buscarán su tercer título consecutivo y recibirán a las Águilas en el Estadio Hidalgo para el partido de ida.

La vuelta se disputará en casa del Club América, que terminó como superlíder de la competencia. Con el 5-1 en el Clásico como carta de presentación, las de Lorena Galindo tendrán la oportunidad de disputar el título ante su afición.