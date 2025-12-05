Ancelotti, Scaloni y De la Fuente: las reacciones de los DT’s de Brasil, Argentina y España
Luego del Sorteo del Mundial 2026, los técnicos de Brasil (Carlo Ancelotti), Argentina (Lionel Scaloni) y España (Luis de la Fuente), tres de las selecciones favoritas para coronarse, reaccionaron a los grupos y rivales que les corresponden.
Para Ancelotti, el debut de Brasil contra Marruecos será clave
El técnico de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, aseguró que el primer juego en el Mundial de 2026 contra Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, será clave, tras el sorteo en que la Canarinha entró en el Grupo C, también junto a Haití y Escocia.
"A Marruecos le fue muy bien en la última Copa del Mundo. Escocia es un equipo sólido, bastante difícil", dijo el técnico en declaraciones al canal SporTV.
"Tenemos que hacerlo bien e intentar terminar en el primer lugar del grupo. Hay que preparar bien el principio, el primer juego, sobre todo, va a ser muy importante. Tenemos que pensar en ganar los tres partidos. Marruecos primero, que es el juego más difícil, pero tenemos otros dos rivales. Debemos tener confianza"
El Pentacampeón debutará el 13 de junio contra Marruecos y enfrentará después a Haití, el 19, y a Escocia, el 24.
"No hay rival fácil": Scaloni, tras el sorteo del Mundial 2026
El entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, dijo que "no hay rival fácil" y que no da "nada por descontado" tras el sorteo del Mundial del 2026 en Washington. Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, integrará el grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.
Sobre Argelia, Scaloni señaló: "Es una buena selección, creo que tiene grandes jugadores, tiene un semillero muy grande que nutre también a Francia y a otros países".
El argentino recordó que conoce al entrenador de esa selección, Vladimir Petković: "Me dirigió en la Lazio y es un gran entrenador", dijo en declaraciones al canal Telefe tras el sorteo.
Sobre Austria señaló que "hizo una gran eliminatoria y es un rival difícil también".
Respecto a Jordania, afirmó: "No damos nada por descontado, si llegó ahí por algo será".
"Debemos pensar es en lo que podemos controlar", De la Fuente, técnico de España
España debe concentrarse solamente "en lo que pueda controlar" de cara al inicio del Mundial 2026, en el que enfrentará a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde en el Grupo H, declaró el técnico Luis de la Fuente.
Campeona del mundo en 2010 y campeona europea el año pasado, España es favorita, reconoció el seleccionador español.
"El halago no nos va a debilitar, todo lo contrario. Es una gran responsabilidad. Queremos hacer algo importante en esta Copa del Mundo y eso pasa por hacer una buena fase de grupos y seguir caminando hacia delante. Luego los partidos van siendo más difíciles".
"Hay muchas selecciones candidatas a ser campeonas y nosotros nos sentimos igual que ellas, ni más ni menos, pero eso no te garantiza nada. Estamos en ese proceso de seguir mejorando nuestra exigencia; nuestro nivel de profesionalidad y responsabilidad nos exige estar todavía un poquito mejor. Eso es lo que pretendemos, seguir mejorando.
AFP