Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: designación de grupos y los rivales de México
Este viernes se lleva a cabo el Sorteo del Mundial 2026, donde se definirá el futuro de las 48 selecciones que participarán en la Copa del Mundo y donde por fin se sabrá los equipos que enfrentará la Selección Mexicana.
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO
- Inicia la ceremonia del Sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington, donde personalidades del futbol y celebridades se dan cita. La ceremonia dio inicio con una interpretación del tenor italiano Andrea Bocelli. Posteriormente Heidi Klum apareció como la host principal.
- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo la presentación formal de la ceremonia del sorteo, saludando a los mandatarios de los tres países sedes y dando la bienvenida. Tras la presentación hubo un acto musical del cantante británico Robbie Williams. Posteriormente, el presidente de la FIFA Gianni Infantino le dio El Premio de la Paz al presidente Donald Trump.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sacaron el nombre de sus respectivos países, dando así inicio al sorteo. El exfutbolista inglés, Rio Ferdinand es el encargado de llevar a buen puerto el sorteo. A continuación, los grupos del Mundial.
Los Grupos del Mundial 2026
Grupo A
A1
México
A2
A3
A4
Grupo B
B1
Canadá
B2
B3
B4
Grupo C
C1
C2
C3
C4
Grupo D
D1
Estados Unidos
D2
D3
D4
Grupo E
E1
E2
E3
E4
Grupo F
F1
F2
F3
F4
Grupo G
G1
G2
G3
G4
Grupo H
H1
H2
H3
H4
Grupo I
I1
I2
I3
I4
Grupo J
J1
J2
J3
J4
Grupo K
K1
K2
K3
K4
Grupo L
L1
L2
L3
L4
Hasta ahora, hay 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026, incluyendo a México, Estados Unidos y Canadá, los tres anfitriones, restando seis plazas por designar; cuatro saldrán de la repesca de la UEFA, disputada por Italia, Polonia, Suecia, Turquía, Rumania, Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Kosovo, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, República de Irlanda, Eslovaquia, Gales y Ucrania.
Los otros dos lugares restantes serán para las selecciones que jueguen el Repechaje Internacional: Bolivia, Irak, Jamaica, Surinam, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia.
Conforme se lleve a cabo el sorteo en el Kennedy Center de Washington, se irán conformando los grupos y aquí se podrán consultar.
Países clasificados hasta ahora
- Anfitriones | Canadá, México, Estados Unidos
- AFC | Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán
- CAF | Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez
- CONCACAF | Curazao, Haití, Panamá
- CONMEBOL | Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
- OFC | Nueva Zelanda
- UEFA | Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza
Bombos del sorteo del Mundial 2026
Bombo 1 | Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania
Bombo 2 | Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia
Bombo 3 | Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica
Bombo 4 | Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificado A de UEFA, clasificado B de UEFA, clasificado C de UEFA, clasificado D de UEFA, clasificado 1 del torneo clasificatorio FIFA, clasificado 2 del torneo clasificatorio FIFA