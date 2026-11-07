Andreas Heredia-Randen, el mexicano-noruego convocado a los amistosos del Tricolor Sub-23

Andreas Heredia-Randen pudo buscar ser compañero de Erling Haaland en la selección de Noruega. Sin embargo, México lo convenció para disputar dos amistosos con la selección Sub-23, que trabaja con la mira puesta en Los Ángeles 2028.

Los próximos 14 y 17 de noviembre, el combinado mexicano Sub-23 se presentará en Corea del Sur para enfrentarse a su similar de aquel país en dos encuentros de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos de 2027.

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Para ello, el entrenador de la categoría, Eduardo Arce, presentó una lista de 24 convocados, entre los que destaca el mediocampista de doble nacionalidad Andreas Heredia-Randen.

¿Quién es Andreas Heredia-Randen?

Nació el 22 de febrero de 2006 en Noruega, aunque cuenta con ascendencia mexicana. Esta situación despertó el interés de ambos países en él como un prospecto para defender sus respectivas camisetas nacionales.

Comenzó su carrera juvenil en el Asker, donde demostró su versatilidad, jugando incluso como portero antes de afianzarse en el mediocampo. Posteriormente, llegó al Strømsgodset y tuvo una etapa a préstamo en el Mjøndalen. Actualmente forma parte del Strømsgodset, de la segunda categoría noruega.

En un inicio, se decantó por representar al país nórdico, con el que tuvo actividad desde la selección Sub-15. Sin embargo, en años recientes también decidió darle una oportunidad a México, intercalando participaciones con ambos países y jugando con el Tricolor Sub-18 y Sub-20.

En 2025, rechazó una convocatoria de México para disputar el Mundial Sub-20 en Chile. A pesar de ello, este nuevo llamado abre nuevamente la puerta a un posible futuro olímpico con el equipo mexicano. Su participación en estos amistosos, por sí sola, no permite afirmar que haya tomado una decisión definitiva sobre su futuro internacional, sujeto a las reglas de elegibilidad de la FIFA.

Los convocados de México Sub-23 para enfrentar a Corea del Sur

Porteros: Emmanuel Ochoa (Cruz Azul), Giovanni Camacho (Pachuca) y Pablo Lara (Pumas).

Defensas: Franco Rossano (América), Eder López (FC Juárez), Francisco Méndez (Necaxa), Diego Ochoa (Necaxa), Rodrigo Pachuca (Puebla), Geovanni Pérez (Santos) y Everardo López (Toluca).

Medios: Iker Fimbres (Monterrey), Octavio Vázquez (Atlante), Elías Montiel (Atlas), Yael Padilla (Tijuana), Ariel Castro (Cruz Azul Hidalgo), Rogelio González (Cruz Azul Hidalgo), Jesús Lara (León), Luis Gómez (Santos), Juan Pablo Uribe (Tapatío), Diego Sánchez (Tigres) y Andreas Heredia-Randen (Strømsgodset).

Delanteros: Joaquín Moxica (Atlante), Omar Moreno (Puebla) y Tahiel Jiménez (Santos)