Cruz Azul vence a León y asegura su boleto a la liguilla del Apertura 2026

Cruz Azul evitó una “cruzazuleada”. La Máquina lo ganaba por dos goles, pero cuando se acercaba el final, un tanto en el añadido del León hizo reaparecer por un instante los viejos fantasmas celestes.

Este juego con el que cerró la fecha 15 del Apertura 2026 se llevó a cabo este domingo 1 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca. Ambas escuadras arribaban con la intención de ganar en sus aspiraciones por meterse a la fiesta grande.

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Cruz Azul llegaba como tercero con 26 unidades, buscando extender una seguidilla de tres victorias consecutivas. En tanto, León, séptimo en la tabla con 22 puntos, debía sumar para no poner en riesgo su lugar dentro de la zona de clasificación.

El primer tiempo comenzó accidentado. Agustín Palavecino, al ir al suelo a disputar la pelota con una barrida, se llevó un impacto sin intención de Juan José Guevara, quien al ir corriendo le dio con el tachón en el rostro, hecho que detuvo las acciones durante unos instantes.

Aun así, poco y nada pasó durante el resto de la primera parte, la cual fue bastante tranquila, teniendo solo una llegada de peligro con un disparo de larga distancia de Gonzalo Piovi que detuvo bien Óscar García.

Un penal y una volea abrieron el marcador en el segundo tiempo

Fue ya para la segunda mitad que las emociones empezaron a hacerse presentes. León dio dos avisos recién regresando a la cancha, con un disparo de Édgar Guerra que se fue apenas por un costado y otro más de Ismael Díaz que exigió a Kevin Mier.

Pero Cruz Azul no quiso ceder la iniciativa y también buscó ir al frente. Fue así que, al 51’, logró encontrar un penal luego de que Rodrigo Echeverría detuviera a Carlos “Charly” Rodríguez con una barrida en el área. Andrés Montaño tomó la responsabilidad y, desde los once pasos, anotó el 1-0 para los azules.

El tanto abrió todavía más el encuentro, que pasó a un ida y vuelta. León estuvo muy cerca de empatarlo cuando, en una descolgada, Díber Cambindo entró al área y disparó, pero cuando ya se cantaba su tanto, una barrida salvadora terminó por negarle la celebración.

La acción defensiva terminó siendo clave, ya que en la siguiente jugada, ahora en ataque por parte de los cementeros, José Antonio Paradela empalmó una volea que, pese al desvío de Guevara, terminó incrustándose en el arco para el 2-0 cruzazulino al 72’.

Un final complicado para La Máquina

Todo parecía decantado; incluso Carlos Rotondi y Luka Romero pudieron extender la ventaja con el tercer tanto, pero no lograron concretarlo. Sin embargo, cuando ya se acercaba el final, al 90+10’, tras revisarse en el VAR, se marcó un penal por un jalón de Amaury García sobre José Alfonso Alvarado Pérez, el cual este último canjeó por el 2-1 que acortaba las distancias para el León.

Esto le metió emoción a los últimos segundos, especialmente cuando los Esmeraldas todavía tuvieron un tiro de esquina a favor en la última jugada del encuentro. Sin embargo, más allá de sufrir, los dirigidos por Joel Huiqui lograron despertar en defensa para mantener intacto su triunfo.

De esta manera, Cruz Azul llegó a 29 puntos y, aunque se mantiene tercero, cuenta con las mismas unidades que el líder y el sublíder, América y Chivas. Además, con este resultado, los cementeros llegarán a las dos jornadas finales con su boleto asegurado a la liguilla y peleando de lleno por la cima de la tabla. En tanto, León se queda en el séptimo sitio con 22 unidades, a solo un punto de salir de la zona de clasificación.