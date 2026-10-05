Ángel Sepúlveda firma un doblete y le da a Chivas el triunfo ante América



Ángel Sepúlveda resolvió el Clásico de México en diez minutos. Un penal y un cabezazo del delantero construyeron el triunfo de Chivas por 2-0 sobre América en el Oakland Coliseum, donde más de 60 mil aficionados llenaron las tribunas.

Guadalajara encontró pronto la ventaja y sostuvo el resultado con posesión, movilidad y orden. La noche también abrió espacio para cuatro futbolistas de su cantera, quienes tuvieron sus primeros minutos con el primer equipo.

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Para Gabriel Milito, el encuentro prolongó una racha particular: sigue invicto en los nueve clásicos que ha dirigido frente a América y Atlas, con siete victorias y dos empates.

Chivas comenzó a acercarse desde el minuto 3, cuando un centro de Leonel Calderón puso en peligro la portería americanista. El joven participó pronto en el ataque y Guadalajara encontró el primer gol poco después.

Al 13', el árbitro señaló un penal por una mano de Alejandro Zendejas dentro del área. Sepúlveda asumió el cobro y convirtió el 1-0 para darle ventaja al equipo de Milito.

América todavía no lograba equilibrar el encuentro cuando Guadalajara volvió a amenazar. Al minuto 18, Kevin Castañeda intentó sorprender con un disparo desde media cancha que Luis Malagón desvió a tiro de esquina.

El segundo tanto llegó al 23'. Una combinación rápida por el costado derecho permitió a Rubén González enviar el servicio que Sepúlveda remató de cabeza hacia el poste más lejano de Malagón. El delantero completó su doblete y dejó al América con dos goles por recuperar.

Con el marcador a favor, Guadalajara mantuvo el control del ritmo y limitó la actividad ofensiva del conjunto dirigido por Guillermo Almada. El orden rojiblanco permitió sostener la diferencia y generar nuevas aproximaciones durante la segunda mitad.

El amistoso también dejó una oportunidad para Carlos Hernández, Leonel Calderón, Rodrigo Parra y Jesús Hernández, quienes sumaron sus primeros minutos con el primer equipo de Guadalajara.