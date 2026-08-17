Guillermo Almada revoluciona al América con la cantera de Coapa
La mano de Guillermo Almada en el Club América ya se hace notar, no solo en los resultados, sino en las formas. El uruguayo, echando mano de 7 futbolistas formados en las fuerzas básicas de Coapa, gustó, ganó y goleó 3-0 al Atlético de San Luis.
Desde el inicio, el América saltó con lo que parecía un once alternativo. Sin embargo, se trataba de un cuadro de juveniles con un promedio de edad de 24.63 años que se ganó la confianza del estratega.
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Entre los titulares aparecieron en el arco Fernando Tapia (25 años); en la zaga Ramón Juárez (25 años), Miguel Vázquez (22 años), Emilio Lara (24 años) y Dagoberto Espinoza (22 años); mientras que como extremo arrancó Diego Arriaga (22 años). Posteriormente, al 72', le dio entrada al delantero Patricio Salas (22 años).
Los canteranos, las figuras del partido
Pero los canteranos no solo vieron acción, sino que resultaron determinantes para la victoria azulcrema al colaborar en todos y cada uno de los tres tantos. Primero, al 26', el lateral Dagoberto Espinoza puso la asistencia para que Raphael Veiga abriera el marcador.
Luego, Diego Arriaga se consolidó como una de las estrellas del cotejo al participar en las otras dos anotaciones: al 52' puso el centro del cual derivó el gol de Óscar Perea, mientras que al 66' sentenció el juego con una definición de billarista.
Además, el equipo mantuvo el cero en el arco, con Fernando Tapia como portero realizando dos atajadas. Asimismo, contó con el apoyo de una defensa comandada por Ramón Juárez y Miguel Vázquez en la central, además de Emiliano Lara en la banda, realizando entre estos tres un total de 24 contribuciones defensivas.
El sello de Almada
Cabe señalar que este arranque de torneo ha estado marcado por la baja tasa de fichajes del club hasta el momento. A falta del cierre de registros el próximo 11 de septiembre, la directiva únicamente ha sumado a sus filas al colombiano Óscar Perea y al mexicoamericano Edwin Cerrillo.
Sin embargo, hay que señalar que un aspecto que ha caracterizado a Almada es que construye sus equipos no solo desde fuera, sino principalmente desde abajo, recurriendo a la cantera como fuente de jugadores.
Ejemplo de ello han sido sus anteriores equipos en el futbol mexicano. Y es que, previamente, en Santos debutó a jugadores como Omar Campos, Jordan Carrillo, Eduardo Aguirre, Santiago Muñoz y Alan Cervantes, este último hoy con él en el América. En tanto, con Pachuca, le dio la oportunidad de jugar a elementos como Pedro Pedraza, Elías Montiel y Alexei Domínguez.
Y así, América es líder
El estilo de Almada, de momento, ha dado resultados. Muestra de ello es que, desde que llegó, marcha invicto en tiempo regular, sumando 5 victorias y 2 empates. Además, en Liga MX, se coloca como el líder de la tabla general del Apertura 2026, con 10 unidades.
América 1-0 Querétaro FC - Liga MX
América 1-1 Atlante - Liga MX
América 3-0 Santos Laguna - Liga MX
América 3-1 San Diego - Leagues Cup
América 3-1 Portland - Leagues Cup
América 1-1 (5-6 pen) Austin - Leagues Cup
América 3-0 San Luis - Liga MX