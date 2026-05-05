Ángel Villacampa y una nueva oportunidad
Ángel Villacampa tendrá una nueva oportunidad en la búsqueda por la tercera estrella de América femenil.
El entrenador español asumió la dirección técnica de las Águilas en junio 2022 y desde entonces ha llegado a seis finales, sin embargo, un solo título en la balanza.
Su primera Final llegó pronto en el Apertura 2022 y perdieron ante Tigres. Fue en el siguiente semestre que consiguió su primer título, en el Clausura 2023, las Amazonas las vencieron en el Apertura 2023, después perdieron en penales contra Rayadas en el Clausura 2024.
En casa dejaron ir el título en el Clausura 2025 y permitieron que Pachuca consiguiera su primera estrella y la más reciente derrota fue ante Tigres en Apertura 2025.
Finales perdidas (5)
- Apertura 2022: vs Tigres
- Apertura 2023: vs Tigres
- Clausura 2024: vs Monterrey
- Clausura 2025: vs Pachuca
- Apertura 2025: vs Tigres
A lo largo de cuatro años logró conformar distintos equipos con estrellas de renombre que a pesar de no seguir con las azulcremas forman parte de la Liga MX femenil o juegan en Europa: la francesa Aurélie Kaci, que ahora juega con Juárez, la española Andrea Pereira, que se desempeña en Pachuca o Andrea Falcón, que compite en Europa.
Bajo su dirección llegaron la legendaria Sandra Paños en la portería y la centrocampista española Irene Guerrero, pieza clave en el esquema de Villacampa.
Títulos de América (2)
- Apertura 2018
- Clausura 2023*
* Con Ángel Villacampa como director técnico
América llega a este Clausura 2026 como líder del torneo, como la segunda mejor ofensiva con 44 goles después de Pachuca (46) y la segunda mejor defensiva con 13 tantos recibidos, después de Rayadas (8).
Villampa está una vez más cerca de otra Final, la séptima si derrota a Toluca en la Semifinal, y tiene la confianza de las autoridades del club azulcrema con un contrato hasta 2027.