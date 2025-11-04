Sandra Paños: construye el futuro del América y exige más a la liga
Sandra Paños, una de las porteras más exitosas en la historia del futbol femenino español, vive una nueva etapa en su carrera: el reto de defender el arco del Club América Femenil. Tras nueve temporadas con el FC Barcelona, múltiples títulos y un legado en la selección española, la guardameta decidió cruzar el Atlántico para escribir un nuevo capítulo en México.
“Venía con una expectativa baja, pero México me ha sorprendido”, señala, en entrevista con Sports Illustrated, con una sonrisa sincera. Paños reconoce que sus primeras impresiones del país han superado con creces lo que imaginaba.
“La verdad que sí me ha gustado México. Venía con la expectativa baja por las noticias que uno escucha, pero no he vivido nada que me haya impactado negativamente. Bueno, el tráfico sí (ríe), pero a nivel social y de vida cotidiana, todo ha sido genial”, añade la española que suma tres temporadas en el campeonato femenil mexicano.
Entre risas, cuenta que aún tiene pendientes culinarios como los tamales o los chilaquiles, aunque ya tuvo un tropiezo con los chapulines: “Los probé una vez en guacamole y me sentaron fatal. Pero luego en Quintonil probé los huevos de hormiga y me parecieron una locura, ¡ni te das cuenta de lo que comes!”.
Del Barça al América: un cambio de vida
Después de nueve temporadas en el FC Barcelona —donde conquistó tres Champions League, cinco Ligas españolas y cuatro Copas de la Reina—, Paños sintió que su ciclo había terminado.
“Mi compañera acababa de ganar el Mundial y mi rol ya era distinto. Yo quería volver a ser titular, seguir creciendo. América me ofreció eso: sentirme importante otra vez”, comparte la portera, quien explicó que habló con excompañeras como Andrea Pereira y Andrea Falcón antes de decidirse por México.
“Me hablaron maravillas del club y de la Liga. Cuando ves la insistencia de un club que te quiere de verdad, eso te hace decidirte”, sostiene Paños, quien en las dos liguillas anteriores, suma 10 partidos de titular.
Acostumbrada a la élite del futbol europeo, Sandra reconoce que el cambio ha sido grande, pero no en el sentido negativo que muchos podrían pensar.
“Venía de Barcelona, un club top, pero me ha sorprendido América. A nivel de servicios médicos, nutrición, recuperación, todo está muy bien. Esperaba menos y me he encontrado un club que quiere crecer”, añade la española, quien fichó por el Barça cuando tenía 22 años.
También ha asumido un papel más allá del terreno de juego: “No solo vine a jugar, sino a intentar profesionalizar más el club, aportar mi experiencia, ayudar a las compañeras. Es una responsabilidad bonita”.
El crecimiento del futbol mexicano
Desde su llegada, Paños ha sido testigo del crecimiento de la Liga MX Femenil y de la pasión de los aficionados: “Me ha impresionado la afición. Incluso cuando jugamos en Estados Unidos, había muchísima gente del América. El otro día contra Puebla llovía a cántaros y la gente seguía ahí, fiel. Es algo increíble”.
En el Apertura 2025, la Liga MX Femenil reforzó su nivel con la llegada de varias jugadoras internacionales de alto perfil, especialmente de Europa. Toluca fichó a la francesa Eugénie Le Sommer, máxima goleadora de la selección francesa y exjugadora del Olympique Lyon, junto con Faustine Robert, también proveniente de la D1 Arkema. Cruz Azul incorporó a la defensora inglesa Leighanne Robe, con experiencia en Liverpool y Al‑Ittihad, mientras que Rayadas sumó a Day Silva, destacada brasileña con pasado en la Copa Libertadores; además de que regresó la mexico‑estadounidense María Sánchez, conocida por su trayectoria en la NWS con Tigres.
Estos movimientos reflejan cómo la liga busca no solo reforzar sus plantillas, sino también elevar la competitividad y el nivel internacional de sus equipos. La guardameta destaca que la liga mexicana vive un proceso de evolución similar al que España experimentó hace algunos años.
“Se está invirtiendo, están viniendo jugadoras extranjeras y no lo veo negativo, sino como una forma de elevar la competencia. Hay equipos que están apostando fuerte y eso se nota”.
La portera reconoce que el nivel del futbol femenino en México la ha sorprendido positivamente: “Hay varias jugadoras que me han llamado la atención. Valle, Monse Saldívar, Alice Soto… Tienen mucha calidad y eso que el futbol profesional aquí lleva muy poco tiempo. Es increíble lo que hacen con tan poca preparación”.
–¿Podrían dar el salto a Europa?– se le cuestiona.
“Sí, muchas podrían intentarlo. A veces es cuestión de dar el paso, aunque no sea a un Barça o Madrid. Vas a un equipo de media tabla y, si destacas, te abren puertas. Ya ha pasado con Charlín (Corral), con Pamela Tajonar o con Marigol (Maribel Domínguez) en su día”.
Una liga que necesita crecer con exigencia
Paños subraya que el desarrollo del futbol femenino en México pasa por construir estructuras formativas sólidas y abrir más espacios para las nuevas generaciones.
“Creo que hay que seguir peleando. Falta constancia y exigir cambios reales. El hecho de que no haya descensos en la Liga MX Femenil hace que algunos clubes no tengan ambición. Eso afecta la competitividad”.
También subraya la importancia de fortalecer las estructuras y generar más espacios para jóvenes: “Faltan más niñas jugando, más equipos formativos. No puede ser que el único filial sea sub-19. Hace falta una estructura sólida para que haya competencia real”.
Sueño pendiente: jugar en el Estadio Azteca
Desde su llegada al América, Paños tiene un deseo pendiente: defender el arco azulcrema en el Estadio Azteca.
“Cuando llegué y me dijeron que no íbamos a jugar en el Azteca por la remodelación, me dio mucha pena. Pero espero poder hacerlo antes del Mundial. Es un sueño que tengo muy presente”.
Mientras tanto, el Estadio de la colonia Noche Buena ha sido su nueva casa: “El club ha invertido para que la afición se sienta cómoda y eso se nota. Pero jugar en el Azteca sería algo muy especial”.
Liderazgo sin presión
Paños formó parte de la generación que luchó por la profesionalización del futbol femenino en España. Vivió de cerca momentos difíciles y también los grandes logros que hoy disfruta la selección campeona del mundo: “Fue duro, hubo barreras, gente que no creía. Pero con trabajo, sacrificio y unión se logró cambiar todo".
Con trayectoria en el FC Barcelona y títulos internacionales, Paños asume su papel de líder en América con naturalidad y cercanía: “Sí siento responsabilidad por mi trayectoria, pero no me lo tomo con presión. Me gusta cuidar, ayudar, estar pendiente de las compañeras. En el Barça también era capitana, pero era distinto. Aquí tengo un rol más integral, más humano”.
Su estilo de liderazgo se basa en la empatía y el trabajo colectivo: “Intento transmitir desde la humildad, desde el tú a tú. Nunca desde la superioridad. Lo importante es crecer juntas”.
Formar a las nuevas generaciones
La portera destaca el talento y la proyección del grupo de arqueras del club: “Tenemos un grupo muy bueno: Palme, Iche, Bárbara y Valentina Murrieta. Me encanta trabajar con ellas, corregirnos mutuamente. Les transmito paciencia, trabajo y hábitos para triunfar. El éxito del América será de todas, juegue quien juegue.”
Paños insiste en la importancia de la fortaleza mental, especialmente para las más jóvenes: “El trabajo diario es lo que te acerca al éxito. En nuestra posición solo juega una y eso exige mucho. Mentalmente hay que estar fuerte. Si puedes trabajar con un psicólogo, mejor; te da estabilidad. Puedes parar 50 balones y fallar uno… Y todo el mundo se queda con ese error”.
El ADN del América: exigencia y ambición
Tras un inicio prometedor, en su tercer torneo Sandra Paños y el América cayeron en semifinales ante Tigres, en el Apertura 2024, y luego en la final frente a Pachuca, en el Clausura 2025. Ahora, en el Apertura 2025, con la fase final que comienza estos días, se enfrentarán a Rayadas con la ilusión de levantar el título que tanto persiguen.
“Aquí el objetivo siempre es el título. Perder la semifinal fue duro, porque creo que fuimos superiores a Tigres. En España no estaba acostumbrada a las liguillas, pero aprendí mucho de ese formato, eso nos ayudó a mejorar en el siguiente torneo”, reflexiona Paños, quien reconoce la presión que implica vestir los colores del América, un club acostumbrado a pelear por campeonatos.
Con la mirada puesta en el futuro, la portera se muestra optimista: “Tenemos una buena base y compañeras que están asumiendo nuevos roles. Veo un equipo más maduro, más unido”.
A punto de celebrar su cumpleaños número 33, el 4 de noviembre, Sandra Paños vive un momento pleno, disfruta el presente y el reto de competir en México. “Estoy feliz aquí, disfrutando este nuevo reto de mi carrera. No me cierro a nada, ni siquiera a volver a la selección. Pero ahora mi energía está puesta en seguir compitiendo, seguir creciendo y dar lo mejor de mí al América”, comparte la guardameta, con la serenidad de quien ha aprendido a valorar cada etapa y la ilusión intacta de dejar huella bajo los tres palos.
Ficha
- Nombre: Sandra Paños García-Villamil
- Nacionalidad: Española
- Edad: 32 años
- Club actual: América Femenil
- Trayectoria: Levante UD, FC Barcelona, selección española
- Títulos destacados: 3 Champions League, 5 Ligas de España, 4 Copas de la Reina, múltiples títulos internacionales