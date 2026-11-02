Anthony Gordon recuerda el cruce con Javier Aguirre en el Azteca: “El mejor partido de mi vida”

Anthony Gordon recordó con emoción aquel partido que disputó con la selección de Inglaterra ante México en el Estadio Azteca por los octavos de final del Mundial 2026. Aseguró que es el duelo que más atesora de toda su carrera. Además, mencionó entre risas el curioso episodio en el que Javier Aguirre le hizo una broma que se hizo viral en redes sociales.

“Para mí ese juego sigue siendo el mejor de mi vida. Justamente por el contexto, cuánta presión había en el juego y cuánta emoción había”.

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Lo anterior lo dio a conocer en la conferencia de prensa previa a su próximo compromiso con la camiseta del Barcelona, en el cual enfrentará este martes 3 de noviembre al Aston Villa por la cuarta fecha de la Champions League. Durante el evento, el futbolista inglés, a pesar de estar enfocado en la justa europea, se tomó un tiempo ante los micrófonos para relajarse y traer de vuelta el escenario de ese 5 de julio, en el que el conjunto de "Los Tres Leones" terminó imponiéndose 3-2 sobre el "Tricolor".

Comentó que la forma en la que se dieron las acciones en la cancha, el drama de jugar con un futbolista menos ante el anfitrión y sufrir para sacar la victoria fue lo que lo hizo especial. Pero lo que lo hizo aún mejor fue el ambiente que se vivía en las tribunas. Y es que reconoció a la afición mexicana, que más allá de estar en su contra, lo dejó cautivado con sus cantos y su forma de imponerse para formar parte del espectáculo.

“El estadio, la altitud, el ambiente... Nunca había escuchado un ruido como ese en las gradas. Y ganamos jugando con diez jugadores; esa experiencia se quedará grabada en mi memoria”, dijo. A esto hay que añadir que, al término del encuentro, el equipo de la Rosa fue a celebrar junto a la afición británica que viajó a dicho encuentro, festejando al unísono con la canción “Wonderwall” de Oasis resonando en el inmueble capitalino.

La broma del "Vasco" y una amistad más allá de los insultos

Finalmente, también recordó la escena que sostuvo con Javier Aguirre, la cual quedó inmortalizada por las cámaras. Y es que a la mitad del partido, cuando el delantero británico pasó cerca del área técnica mexicana, el "Vasco" aprovechó y sacó su lado con mayor humor, llamando su atención con el grito de: ”¡Gordon!... Fuck you”, hecho que más allá del insulto provocó la risa de ambos.

“El entrenador... creo que fue una gran interacción. A la gente le gustó mucho, se volvió viral. Creo que fue realmente divertido, no hubo maldad, solo una broma en el momento”, reveló.

Asimismo, comentó que el solo hecho de que Aguirre tuviera ese gesto espontáneo en un escenario de tanta exigencia le hizo recordar la pureza del juego: “Y lo que lo mejoró fue que había mucha tensión y presión, animosidad dentro del juego, y luego hace un chiste en medio del partido; es como si jugáramos en el parque”.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, el "Vasco", tras su llegada al Valencia como nuevo entrenador, también habló del tema asegurando que tiene una buena relación con el jugador del Barcelona: “Fue una tontería, una ocurrencia en plena vorágine del Mundial, no le doy más vueltas. Lo saludé con mucho cariño, hay una foto muy bonita, a lo mejor le pediré que me la firme para mis hijos… habla bien castellano el güey, por cierto”, dijo el mexicano. Por esta razón, ahora el propio Gordon le respondió ante las cámaras con las siguientes palabras: “Fue un buen momento, muy divertido. Me parece un buen tipo y le firmaré lo que él quiera”.

De momento, Aguirre y Gordon no se verán las caras sino hasta el próximo 31 de enero, fecha en la que el Valencia visite al Barcelona por la jornada 22 de LaLiga.