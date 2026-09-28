Javier Aguirre y su reencuentro con Anthony Gordon: El Vasco revela qué le dirá al inglés

Javier Aguirre y Anthony Gordon volverán a encontrarse en LaLiga, pero el técnico mexicano descartó cualquier tensión por el curioso intercambio que protagonizaron durante el Mundial de 2026. En su presentación como entrenador del Valencia, el “Vasco” aseguró que aquel episodio, donde se refirió a él con una grosería, fue una broma y reveló que después del juego saludó con cariño al delantero del Barcelona.

Ahora, en conferencia de prensa con su nuevo equipo, el Valencia, Aguirre reveló qué le dirá al atacante inglés del Barcelona cuando se vean en el encuentro entre naranjeros y culés.

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GORDON, FU&%# YOU! 🤣🗣️



Esto dijo Javier Aguirre sobre su reencuentro con Anthony Gordon, luego de su clip viral en el último Mundial. 🤭 pic.twitter.com/h9DmnQpBrB — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 28, 2026

El incidente ocurrió después de la derrota de México por 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial. Mientras los futbolistas abandonaban el terreno de juego, Aguirre solicitó la camiseta de Jude Bellingham y, segundos más tarde, se encontró con Gordon. El entrenador mexicano le lanzó un insulto en inglés en tono de broma y el atacante respondió con una sonrisa.

La escena se volvió viral por la espontaneidad del técnico y por la reacción de Gordon. Lejos de interpretar el comentario como una agresión, el futbolista inglés explicó posteriormente que el momento le había resultado divertido y que incluso lo tomó como una especie de reconocimiento por su actuación ante México.

“Fue una tontería, una ocurrencia en plena vorágine del Mundial”, explicó Aguirre cuando le preguntaron por su próximo encuentro con el delantero. El “Vasco” también contó que conserva una fotografía de la escena y que en su reencuentro le pedirá al propio Gordon que le firme la foto como recuerdo para su familia.

“Hay una foto muy bonita, le voy a pedir que me la forme para mis hijos”.

El reencuentro tendrá ahora un contexto completamente distinto. Aguirre tomó el mando de un Valencia que ocupa el penúltimo lugar de la clasificación con cuatro puntos después de siete jornadas, mientras que Gordon forma parte del Barcelona. Ambos volverán a verse el 31 de enero de 2027, cuando el conjunto valenciano visite al equipo azulgrana.

Antes de pensar en esa cita, el entrenador mexicano deberá concentrarse en una misión mucho más urgente. Su debut con el Valencia está programado para el 11 de octubre ante el Racing de Santander en El Sardinero, partido que marcará el comienzo de su intento por sacar al club de la zona de descenso.

El episodio del Mundial acompañará la previa del próximo Barcelona-Valencia, pero Aguirre ya se encargó de eliminar cualquier polémica. Lo que nació como una ocurrencia después de una dolorosa eliminación terminó como una anécdota compartida entre ambos. Cuando vuelvan a encontrarse, las cámaras buscarán el saludo; para el “Vasco”, sin embargo, lo verdaderamente importante estará en el resultado.