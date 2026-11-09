Anwar Ben Rhouma, goleador juvenil Sub-21 de Chivas, jugará con la selección de Túnez

Anwar Ben Rhouma Torres, la joven promesa de Chivas y campeón goleador de la categoría Sub-21 del futbol mexicano, recibió el llamado de la selección de Túnez para representar a dicho país en los Juegos Olímpicos.

Según se reveló, tras su destacada campaña a nivel juvenil, el jugador llamó la atención del representativo africano. Al poseer la nacionalidad tunecina, la federación de dicho país se acercó a él con el objetivo de convencerlo de vestirse con su camiseta. De acuerdo con el reporte de Yeudiel Pacheco, el jugador vio con buenos ojos la propuesta y aceptó probar suerte.

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La intención es que se incorpore al representativo Sub-23 como parte del camino rumbo a Los Ángeles 2028.

¿Quién es Anwar Ben Rhouma Torres?

El canterano del Rebaño nació en Las Vegas, Estados Unidos, el 3 de abril de 2005. Cuenta con ascendencia tanto de Túnez como de México; por esta razón, puede representar deportivamente a cualquiera de estas naciones. Además, gracias a sus raíces mexicanas, cumple con los requisitos para formar parte del Guadalajara y su tradición de jugar únicamente con elementos nacionales.

Sobre su carrera, comenzó su formación en el equipo local Las Vegas Lights de la USL Championship (segunda división norteamericana). Posteriormente pasó a la academia del Real Salt Lake, antes de su arribo a México en 2023, primero con las fuerzas básicas del Mazatlán y, más tarde, en julio de este año, con la cantera de Chivas.

En este Apertura 2026 fue el referente en el ataque del conjunto rojiblanco a nivel juvenil, pues firmó 11 de los 24 goles que logró el equipo en la fase regular de la categoría Sub-21; es decir, él solo anotó el 45.8 por ciento de las anotaciones. Dicha cifra le bastó para coronarse campeón de goleo de la categoría y contribuir a que los tapatíos clasificaran a la liguilla como el tercer lugar general y la tercera mejor ofensiva. Además, ya debutó en el Tapatío, filial del Rebaño en la Liga de Expansión MX.

Futbolistas de Chivas que jugaron en otra selección

Cabe señalar que, dado que nunca ha jugado para el Tricolor, ya sea a nivel mayor o juvenil, el delantero de 21 años no tendrá ningún impedimento para defender al país del norte de África. Asimismo, al tratarse de un posible llamado juvenil y mientras no juegue con el representativo mayor, también tendrá abierta la opción a futuro de jugar en algún momento para México si así lo desea.

De llegar a debutar con Túnez, Anwar Ben Rhouma Torres no será el primer caso de un futbolista de Chivas que representa a otro país. En la lista de elementos que alguna vez formaron parte de su plantel y defendieron a otra nación se encuentran Cade Cowell y Alejandro Zendejas con Estados Unidos, Santiago Ormeño con Perú y Óscar Whalley con las categorías inferiores de España.