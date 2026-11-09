Selección Mexicana se concentra en Mayakoba: fechas y horarios ante Jamaica

La Selección Nacional de México comenzó este domingo 8 de noviembre su concentración en Mayakoba, Riviera Maya, donde preparará la serie ante Jamaica correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026.

El equipo dirigido por Rafael Márquez, quien convocó a 28 futbolistas para esta eliminatoria, tendrá su primera etapa de preparación en territorio mexicano antes de viajar al Caribe para disputar el encuentro de ida.

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México se preparará en Mayakoba antes de viajar a Jamaica

El conjunto tricolor permanecerá en la Riviera Maya hasta el jueves 12 de noviembre, cuando se trasladará a Kingston.

La concentración permitirá al cuerpo técnico trabajar con los jugadores convocados de cara a una serie que comenzará como visitante y se definirá en Nuevo León.

Entre los futbolistas incluidos en la lista se encuentran Jesús Corona, Julián Quiñones, Raúl Rangel, Álvaro Fidalgo, Santiago Giménez y Alexis Vega.

¿Cuándo juega México contra Jamaica en la Nations League?

El partido de ida se disputará el sábado 14 de noviembre en el National Stadium de Kingston, a las 19:00 horas del centro de México, las 20:00 horas en Jamaica.

Después de ese compromiso, la eliminatoria se trasladará a México. El encuentro de vuelta está programado para el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio BBVA, en Nuevo León.