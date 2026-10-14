Aplazan partido del equipo de Cristiano Ronaldo por ataques en Arabia

La liga saudita de futbol anunció el miércoles el aplazamiento de tres partidos, incluido el del Al Nassr, donde juega el portugués Cristiano Ronaldo, correspondientes a la novena jornada prevista esta semana "por razones logísticas" en el contexto de la intensificación de los ataques de combatientes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita.

Riad ha sido recientemente objetivo de ataques de una magnitud sin precedente desde el inicio en 2014 del conflicto en Yemen entre los hutíes apoyados por Irán y las fuerzas gubernamentales apoyadas el año siguiente por una coalición militar liderada por Arabia Saudita.

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El partido del líder Al Hilal contra Al Riad, además del duelo Al Ittihad, cuarto, contra Al Shabab, han sido aplazados al 19 de diciembre, y el de Al Ahli contra Al Nassr, donde juega el astro portugués Cristiano Ronaldo, al 6 de marzo de 2027.

Sin mencionar las condiciones de seguridad del reino, la Liga atribuyó las razones de estos cambios de fecha a "razones logísticas, teniendo en cuenta el mínimo de período de descanso entre los partidos".

El resto de la novena jornada se mantendrá según los horarios aprobados, sin cambios", añadió la Liga en un comunicado.

El lunes, el partido de Al Nassr contra el club uzbeko Neftchi Fergana, en Liga de Campeones asíatica, tuvo que ser retrasado una hora en Riad, tras el anuncio por la coalición de la intercepción de un misil balístico lanzado por los hutíes hacia la capital saudita. AFP