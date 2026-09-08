La apuesta del Barcelona: mezcla de jóvenes con fichajes que suman 184 MDE
El Barcelona cerró su mercado más ambicioso desde el verano de las “palancas” sin abandonar la identidad que sostuvo su reconstrucción. El club destinó 184 millones de euros a ocho incorporaciones, pero conserva la plantilla más joven de LaLiga, con un promedio de 24.4 años.
Su nueva generación de La Masia es todavía más precoz: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal y Xavi Espart tienen 19 años, mientras que Brian Fariñas cumplió 20. Entre los cinco registran una media de apenas 19.2 años.
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La combinación explica el nuevo modelo deportivo del equipo de Hansi Flick. La cantera ya no funciona únicamente como una solución ante los problemas económicos ni como una alternativa para completar las convocatorias. Ahora constituye el corazón de una plantilla que conquistó las dos últimas Ligas, obtuvo cinco títulos durante las dos primeras temporadas del entrenador alemán y conserva como gran objetivo la Champions League.
Jugadores jóvenes del Barcelona
La mejor representación de este cambio apareció contra el Athletic Club. El Barcelona presentó el once inicial más joven de toda su historia como local, con una media de 23.18 años. Flick colocó desde el comienzo a cuatro integrantes de la generación de 2007: Lamine Yamal, Cubarsí, Bernal y Espart. Ninguno había nacido cuando el club conquistó su segunda Champions, en 2006, pero los cuatro ya ocupan espacios importantes dentro del proyecto.
Lamine dejó hace tiempo de ser únicamente una promesa y se transformó en la principal figura ofensiva del equipo. Cubarsí asumió responsabilidades en el centro de la defensa antes de cumplir 20 años. Bernal regresó para competir por un puesto en el mediocampo y Espart aprovechó la pretemporada hasta conseguir el dorsal 12 y una ficha con el primer equipo. A ellos se sumó Fariñas, centrocampista formado en el club desde 2018, quien recibió el número 4 después de una temporada de cinco goles y seis asistencias con el Barça Atlètic.
Esa nueva camada no está sola. Gavi, Alejandro Balde, Fermín López, Gerard Martín y Eric García ya superaron la primera etapa de su desarrollo y aportan experiencia pese a su juventud. El Barcelona cuenta así con distintas generaciones de La Masia dentro de la misma plantilla: algunos futbolistas apenas reclaman sus primeros minutos, mientras otros ya conocen la presión de disputar finales, Clásicos y eliminatorias europeas.
Jugadores que llegaron como fichajes
El club aprovechó esa estructura para concentrar su inversión en posiciones específicas. Anthony Gordon fue la operación más costosa del verano, con un traspaso de 80 millones de euros desde el Newcastle. Rodri llegó procedente del Manchester City por 60 millones más variables, después de recibir el reconocimiento como mejor jugador del Mundial de 2026. Karim Adeyemi costó 22 millones y Gabriel Jesus, contratado hasta 2029, representó una inversión de diez millones.
Jesse Bisiwu llegó desde el Brujas por 8.5 millones como una apuesta de futuro. El Barcelona también ejerció la opción de compra por Hamza Abdelkarim a cambio de 1.5 millones, adquirió a Dominik Livaković por dos millones e incorporó a João Cancelo como agente libre. La suma alcanzó los 184 millones, la inversión más elevada del club desde 2022.
Cada incorporación responde a una necesidad diferente. Gordon y Adeyemi añaden velocidad, desborde y presión desde los costados. Rodri ofrece control, liderazgo y protección para una defensa muy joven, además de concederle mayor libertad a Pedri en posiciones adelantadas. Gabriel Jesus aporta movilidad y experiencia después de las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres. Cancelo entrega alternativas en los dos laterales y Livaković refuerza la portería tras la cesión de Marc-André ter Stegen al Ajax. Bisiwu y Hamza representan otra clase de inversión: dos futbolistas de 18 años que pueden crecer junto con la generación del club.
El Barça no eligió entre cantera y fichajes. Su estrategia combina las dos vías. La Masia reduce la necesidad de buscar titulares en cada posición, permite reservar los grandes desembolsos para futbolistas diferenciales y también produce ingresos. Durante este verano, las operaciones relacionadas con canteranos, porcentajes de futuras ventas y mecanismos de formación dejaron cerca de 60 millones de euros en las cuentas de la institución.
El riesgo también aumentó. Los 184 millones convierten la Champions en una exigencia y elevan la competencia interna. Los jóvenes deberán defender su lugar ante refuerzos internacionales, mientras las nuevas figuras tendrán que adaptarse a un equipo cuya identidad ya pertenece a Lamine, Cubarsí, Gavi, Fermín y el resto de los futbolistas formados en casa. Flick tendrá la responsabilidad de repartir los minutos sin frenar el desarrollo de una generación que sostiene el presente y el futuro deportivo del club.
La reconstrucción del Barcelona comenzó cuando la necesidad económica obligó a mirar hacia La Masia. Ahora entra en una fase distinta. El club ya no recurre a sus jóvenes únicamente porque no puede fichar; invierte alrededor de ellos porque demostraron que pueden competir y ganar. El verdadero examen de este proyecto no será confirmar que el Barça tiene futuro, sino comprobar si la mezcla entre una generación de 19 años y 184 millones de euros puede devolverle el dominio de Europa.