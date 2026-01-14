Arbeola debuta con derrota ante el Albacete y el Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey
El debut de Álvaro Arbeloa como director técnico del Real Madrid no pudo ser peor. El conjunto merengue cayó 3-2 ante el Albacete en el Carlos Belmonte y fue eliminado de la Copa del Rey; el equipo manchego avanzó a los cuartos de final del torneo.
Te puede interesar: Barcelona se consagra campeón de la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid
El encuentro se produjo apenas dos días después de la destitución de Xabi Alonso y en medio de un contexto adverso para el club madrileño.
El partido comenzó con un Albacete ordenado y decidido a competir con solidez defensiva. Los locales golpearon primero a balón parado con Javi Villar y lograron incomodar a un Real Madrid que dominó la posesión, pero careció de profundidad y ritmo en los metros finales. La respuesta blanca llegó al filo del descanso, cuando Franco Mastantuono aprovechó un rechace tras un saque de esquina para igualar el marcador y mantener con vida a su equipo.
En la segunda parte, el guión se mantuvo. El Albacete resistió con disciplina y encontró premio a su insistencia por medio de Jefté Betancor, quien firmó un doblete decisivo.
El Real Madrid volvió a empatar en el tiempo añadido con un cabezazo de Gonzalo García tras un córner ejecutado por Arda Güler, un gol que parecía conducir el encuentro a la prórroga. Sin embargo, en el minuto 94, un nuevo error defensivo permitió a Jefté marcar el 3-2 definitivo y desatar la celebración en la grada.
La derrota profundiza el mal momento del conjunto blanco, que en apenas cuatro días perdió la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y quedó fuera de la Copa del Rey frente a un rival de Segunda División. Arbeloa optó por una alineación con rotaciones y varias ausencias de peso, pero el equipo mostró problemas estructurales similares a los de partidos anteriores: fragilidad en defensa, dificultades en el juego aéreo y una excesiva dependencia de acciones individuales.
Para el Albacete, el triunfo representa una de las noches más significativas de su historia reciente. El equipo dirigido por Alberto González firmó una actuación colectiva sólida y eficaz, apoyada en el oficio de su mediocampo y en la contundencia de Jefté Betancor en el área.
Con esta victoria, el conjunto manchego regresó a unos cuartos de final de Copa del Rey que no disputaba desde la temporada 1994-1995 —cuando militaba en la Primera División— , mientras que el Real Madrid inicia una nueva etapa envuelto en dudas y urgencias deportivas.