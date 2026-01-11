Barcelona se consagra campeón de la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid
El Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España luego de imponerse 3-2 al Real Madrid en una vibrante final disputada en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita, en el primer Clásico español del 2026.
El conjunto dirigido por Hansi Flick supo gestionar un partido de alta intensidad, marcado por constantes cambios en el marcador, tensión en los minutos finales y un dominio prolongado de la posesión por parte de los culés, incluso jugando con un hombre menos.
El Barcelona abrió el marcador al minuto 35 gracias a Raphinha, quien definió con un disparo cruzado de pierna izquierda para vencer a Thibaut Courtois.
El Real Madrid reaccionó en el tramo final del primer tiempo. Vinicius Jr. igualó el encuentro al 45+1 con una jugada individual de alto nivel, pero apenas dos minutos después Robert Lewandowski volvió a adelantar al Barça con una elegante definición bombeada tras asistencia de Pedri.
Cuando parecía que los blaugranas se irían al descanso con ventaja, Gonzalo García apareció al 45+5 para empatar 2-2 y mandar el partido igualado al entretiempo.
En la segunda mitad, ambos equipos salieron con ambición ofensiva. El Real Madrid generó peligro constante a través de Vinicius y Rodrygo, pero Joan García se erigió como figura bajo los tres palos, negando en múltiples ocasiones el gol merengue. La jugada decisiva llegó al minuto 73, cuando Raphinha firmó su doblete con un disparo que, tras un desvío, dejó sin opciones a Courtois para el 3-2 definitivo.
El cierre del encuentro estuvo cargado de dramatismo. Frenkie de Jong fue expulsado al minuto 90 tras una dura barrida sobre Kylian Mbappé, quien había ingresado minutos antes. Ya en el tiempo añadido, Marcus Rashford desperdició una clara oportunidad en un contragolpe que pudo haber sentenciado el partido para el Madrid.
Pese a la presión final, el Barcelona mantuvo la posesión y supo administrar la ventaja para sellar el triunfo y levantar un nuevo título de Supercopa de España.