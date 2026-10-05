Árbitro mundialista César Ramos queda atrapado en trifulca durante un partido de la “talacha”

César Arturo Ramos Palazuelos, quien hace unos meses estaba pitando en la Copa Mundial 2026, vivió momentos de angustia, ahora como árbitro en el futbol de la llamada “talacha”. Esto ocurrió luego de que el silbante mexicano quedara en medio de una trifulca campal en pleno partido.

El árbitro, con 15 años de experiencia en la Liga MX y 12 portando el gafete FIFA, fue invitado para pitar el 'Clásico de la Talacha', duelo entre las escuadras semiprofesionales de Chivas Impulsora y América Buenavista. El cotejo se celebró en la cancha del Estadio Agustín "Coruco" Díaz, en Zacatepec, Morelos.

Para q arriesgaron al mundialista César Ramos. Así acabó el Clásico de la Talacha en Zacatepec pic.twitter.com/upzbr3iouy — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) October 4, 2026

Faltaban menos de 5 minutos para que acabara el tiempo regular, cuando el silbante le mostró la tarjeta roja a un jugador de Chivas. Sin embargo, la tensión del encuentro y la calentura estaban por lo alto. Es así que, en ese instante, los futbolistas de ambos equipos se enfrascaron en una pelea con golpes y empujones.

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En un inicio, Ramos Palazuelos buscó separar a los integrantes de ambos bandos; no obstante, decidió apartarse de inmediato cuando los integrantes de las bancas e incluso aficionados saltaron a la cancha para sumarse a la bronca. Mientras los disturbios continuaban en el terreno de juego, el árbitro y el resto del cuerpo arbitral tuvieron que ser escoltados para salir ilesos del lugar.

¿Quién es César Ramos Palazuelos?

César Ramos es un árbitro en activo de 42 años que debutó en el profesionalismo en 2003, a la edad de 20 años. No obstante, fue hasta 2011 que llegó al máximo circuito del futbol mexicano en un duelo de Primera División entre Monterrey y Xolos de Tijuana.

Desde ese entonces se ha consolidado como uno de los máximos referentes del arbitraje mexicano e internacional desde que obtuvo el gafete en 2014. Entre los eventos más importantes donde ha impartido justicia se encuentran los Juegos Olímpicos de Río 2016 y tres Copas Mundiales de la FIFA: Rusia 2018, Qatar 2022, donde dirigió la semifinal entre Francia y Marruecos, y, más recientemente, Norteamérica 2026.

De acuerdo con informes extraoficiales, César Ramos contaba con la autorización de la propia Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para acudir a pitar dicho encuentro en Morelos.