Árbitro mexicano César Arturo Ramos termina su participación en el Mundial 2026
La participación de César Arturo Ramos llegó a su fin en la Copa del Mundo 2026 después de que se anunciara la lista de árbitros que continuarán teniendo actividad en los cuatro partidos restantes del torneo, en la que ya no figura el nombre del mexicano.
César Arturo Ramos únicamente dirigió dos partidos en Norteamérica 2026, el número más bajo de sus tres participaciones mundialistas tras haber estado presente en Rusia 2018 y Qatar 2022. A pesar del bajo registro, Ramos Palazuelos hizo historia en el torneo al convertirse en el mexicano con más partidos dirigidos en una Copa del Mundo, con nueve, superando la marca de ocho de Armando Archundia.
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El colegiado se despide de la justa tras haber dirigido los encuentros de Irán vs Nueva Zelanda y Brasil vs Escocia, ambos correspondientes a la fase de grupos. Anteriormente, sus mejores participaciones fueron los encuentros de octavos de final entre Uruguay y Portugal en 2018 y la semifinal entre Francia y Marruecos en 2022.
Después del primer corte de árbitros realizado por la FIFA tras los octavos de final, César Ramos seguía siendo considerado para alguno de los partidos restantes; sin embargo, antes de comenzar las semifinales se anunció la lista definitiva de colegiados que seguirían con posibilidades de dirigir alguno de los juegos restantes, en la cual el nombre del mexicano ya no figuró.
Por ahora, con cuatro partidos por disputarse, quedan 13 árbitros disponibles de cinco confederaciones distintas, con la única ausencia de la Confederación de Oceanía, que se queda sin representantes.
¿QUÉ ÁRBITROS CONTINÚAN EN LA COPA DEL MUNDO?
- AFC: Alireza Faghani (Australia), Adham Makhadmeh (Jordania)
- CAF: Jalal Jayed (Marruecos)
- CONCACAF: Iván Barton (El Salvador), Ismail Elfath (Estados Unidos)
- CONMEBOL: Wilton Sampaio (Brasil), Jesús Valenzuela (Venezuela)
- UEFA: Espen Eskas (Noruega), Szymon Marciniak (Polonia), Maurizio Mariani (Italia), Glenn Nyberg (Suecia), João Pinheiro (Portugal), Slavko Vinčić (Eslovenia)
De los 13 árbitros que quedan, la mayoría de ellos ha dirigido tres partidos en la Copa del Mundo 2026, con la excepción de Eskas, de Noruega, y Marciniak, de Polonia, que solamente han pitado dos; en el caso del polaco, ambos partidos fueron de fase de grupos, en una situación similar a la que vivió César Arturo Ramos.
¿QUIÉNES PITARÁN LAS SEMIFINALES?
Por el momento solo se conoce la terna arbitral que impartirá justicia en la semifinal entre Francia y España. El árbitro central será el salvadoreño Iván Barton, acompañado de su compatriota David Morán como asistente número uno y del nicaragüense Antonio Pupiro como asistente número dos. El cuerpo arbitral se completará con Glenn Nyberg como cuarto oficial y Mahbod Beigi como árbitro de reserva, ambos de Suecia.
Con la eliminación de todos los países representantes de CONCACAF en la etapa de octavos de final, entre ellos México, se esperaba que César Arturo Ramos continuara involucrado en el torneo, sobre todo por el antecedente de haber dirigido partidos de eliminación directa en las dos Copas del Mundo anteriores.