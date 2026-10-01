Argentina, sin Messi, golea 4-0 a Bolivia en primer amistoso después del Mundial

La selección de Argentina, finalista en el Mundial de Norteamérica 2026, volvió a la acción con una cómoda goleada por 4-0 sobre Bolivia en partido amistoso jugado este miércoles en el estadio Mario Kempes, en Córdoba.

Lautaro Martínez (19'), Nicolás Paz (29'), Cristian Romero (53') y José "Flaco" López (86') marcaron los goles de la Albiceleste, que afrontó el encuentro sin Lionel Messi luego de que el capitán anunciara su retiro de la selección. El astro rosarino tendrá su despedida el 6 de octubre en un amistoso frente a Benín.

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El duelo ante Bolivia también ofreció un vistazo al futuro de la selección argentina.

Con Messi ya retirado del combinado nacional y varias caras nuevas ganando terreno, la Albiceleste comenzó a perfilar el recambio generacional con la vista puesta en la próxima Copa del Mundo.

La selección argentina continuará su preparación con otros dos amistosos en octubre.

Antes del encuentro de despedida de Messi frente a Benín, la Albiceleste recibirá el 3 de octubre a Burkina Faso en el estadio Monumental en Buenos Aires.

Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez - Agustin Giay (Santiago Simón 74), Lisandro Martínez (Leonel Flores 81), Cristian Romero (cap), Roman Vega - Exequiel Palacios (Valentín Gómez 81), Gianluca Prestianni (Valentín Barco 58), Nicolas Paz (Franco Mastantuono 56), Alexis Mac Allister (Ezequiel Fernández 74) - Julián Álvarez, Lautaro Martínez (Jose Manuel Lépez 75). DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra (cap) - Diego Arroyo (Leonardo Viviani 43), Efraín Morales, Marcelo Torrez - Héctor Cuellar (Rai Lima 83), Yomar Rocha, Ramiro Vaca (José Flores 46), Robson Tomé (Oscar López 72), Roberto Fernández (Diego Medina 83), Jesús Maraude (Luis Haquin 83) - Miguel Terceros (José Martínes 83). DT: Óscar Villegas. AFP