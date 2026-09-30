Messi recibirá doctorado Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires
La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgará al astro argentino Lionel Messi su máximo título honorífico, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su representación del país.
La distinción al capitán de la Albiceleste será entregada el martes 6 de octubre, antes del partido de despedida de Messi de la selección en el estadio Monumental de Buenos Aires, informó la institución este miércoles.
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El Consejo Superior de la UBA aprobó por unanimidad el reconocimiento y destacó que la trayectoria del futbolista constituye "un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético".
El crack condujo a Argentina a los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024, además del subcampeonato mundial de 2014 y 2026.
Messi es "ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional", dijo el rector Ricardo Gelpi, citado en el comunicado.
En el amistoso ante Benín, el Diez cerrará a sus 39 años más de dos décadas de romance con la Albiceleste, de la que es goleador histórico (125 goles), máximo asistidor (68) y jugador con más partidos (207). AFP
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