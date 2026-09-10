Armando ‘Hormiga’ González se queda sin técnico en Olympiacos tras la salida de Mendilibar
Armando ‘Hormiga’ González se quedó sin técnico en el Olympiacos, luego de que el club griego anunciara este miércoles la salida del español José Luis Mendilibar, quien dejó el banquillo apenas unas semanas después de la llegada del delantero mexicano al futbol europeo.
La decisión resulta inesperada para González, pues Mendilibar fue uno de los principales responsables de su incorporación al conjunto de El Pireo y dirigió sus primeros partidos en Grecia. El estratega español cerró su etapa con el club después de más de dos años, periodo en el que conquistó la UEFA Conference League y posteriormente consiguió el triplete de Liga, Copa y Supercopa en la temporada del centenario del Olympiacos.
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La salida del entrenador llega justo cuando la ‘Hormiga’ comenzaba a tomar protagonismo con el equipo. El atacante mexicano tuvo una actuación destacada este martes ante el Volos, al marcar un doblete y aportar una asistencia en la victoria 3-2 del Olympiacos en la Copa de Grecia, además de recibir una ovación de los aficionados cuando abandonó el terreno de juego.
Con apenas cuatro partidos desde su llegada al futbol griego, González ya suma tres goles y dos asistencias, números que reflejan un buen inicio en su primera experiencia en Europa. El mexicano había marcado previamente ante el AE Larissa y volvió a hacerse presente en el marcador con sus dos anotaciones frente al Volos, por lo que rápidamente comenzó a ganarse un lugar en la competencia por la titularidad.
Ahora, el reto para la ‘Hormiga’ será convencer al nuevo cuerpo técnico y mantener el protagonismo que había comenzado a conseguir bajo las órdenes de Mendilibar. El Olympiacos ya trabaja en una nueva etapa para su proyecto deportivo y, de acuerdo con reportes en España, Imanol Alguacil es el elegido para ocupar el banquillo, por lo que el delantero mexicano tendrá que demostrar nuevamente su capacidad para convertirse en una pieza importante del conjunto griego.