¡‘Hormiga’ González, en fuego! Anota doblete con el Olympiacos en la Copa de Grecia

¡DEBUT Y GOL PARA PUERTAAAAA!🔥🇨🇴



Con asistencia de Hormiga 🇲🇽, el atacante colombiano logra un debut de ensueño en el Olympiacos anotando el primero a su cuenta personal y el tercero para el equipo 😎



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