¡‘Hormiga’ González, en fuego! Anota doblete con el Olympiacos en la Copa de Grecia
Armando “Hormiga” González tuvo un partido de ensueño al conseguir un doblete y una asistencia en el triunfo parcial del Olympiacos por 3-0 sobre el Volos, en la segunda jornada de la Copa de Grecia. El mexicano marcó dos veces y asistió a Gustavo Puerta en el tercer tanto del partido.
El mexicano suma así tres goles con la camiseta del Olympiacos, desde que llegó a Grecia el pasado 21 de agosto. Su primer gol fue ante el AE Larissa.
González abrió el marcador al minuto 41. El portero calculó mal un remate de Christos Filis y el delantero aprovechó el balón suelto dentro del área chica para mandarlo a la red antes del descanso.
La Hormiga volvió a aparecer al 51. Marcus Holmgren Pedersen encontró al mexicano dentro del área y González resolvió la jugada para colocar el 2-0 y completar su primer doblete en el futbol europeo.
Su actuación todavía tuvo un tercer capítulo. Al minuto 68, González dio el pase para que el colombiano Gustavo Puerta marcara el 3-0. De esta forma, el exjugador de Chivas registró dos goles y una asistencia en el mismo encuentro.
La Hormiga ya suma tres goles y dos asistencias en sus primeros dos partidos de la Copa de Grecia con Olympiacos.