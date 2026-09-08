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¡‘Hormiga’ González, en fuego! Anota doblete con el Olympiacos en la Copa de Grecia

El delantero mexicano mantiene su bien inicio en el balomié helénico y se destapó con dos goles ante el Volos en juego de la Copa de Grecia.

Álvaro Piñeirua

'La Hormiga' González consiguió un doblete ante el Volos en la Copa de Grecia.
'La Hormiga' González consiguió un doblete ante el Volos en la Copa de Grecia. / X @olympiacosfc

Armando “Hormiga” González tuvo un partido de ensueño al conseguir un doblete y una asistencia en el triunfo parcial del Olympiacos por 3-0 sobre el Volos, en la segunda jornada de la Copa de Grecia. El mexicano marcó dos veces y asistió a Gustavo Puerta en el tercer tanto del partido.

El mexicano suma así tres goles con la camiseta del Olympiacos, desde que llegó a Grecia el pasado 21 de agosto. Su primer gol fue ante el AE Larissa

González abrió el marcador al minuto 41. El portero calculó mal un remate de Christos Filis y el delantero aprovechó el balón suelto dentro del área chica para mandarlo a la red antes del descanso.

La Hormiga volvió a aparecer al 51. Marcus Holmgren Pedersen encontró al mexicano dentro del área y González resolvió la jugada para colocar el 2-0 y completar su primer doblete en el futbol europeo.

Su actuación todavía tuvo un tercer capítulo. Al minuto 68, González dio el pase para que el colombiano Gustavo Puerta marcara el 3-0. De esta forma, el exjugador de Chivas registró dos goles y una asistencia en el mismo encuentro.

La Hormiga ya suma tres goles y dos asistencias en sus primeros dos partidos de la Copa de Grecia con Olympiacos.

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Álvaro Piñeirua
ÁLVARO PIÑEIRUA

Redactor en Sports Illustrated México.

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