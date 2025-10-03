Arturo Brizio: “La tarjeta verde jamás sustituirá al VAR”
En el Mundial Sub-20 de Chile, la FIFA echó a andar una innovación arbitral que ha generado curiosidad y debate: la tarjeta verde. Un recurso que permite a los entrenadores solicitar la revisión de jugadas polémicas en un sistema más accesible que el VAR tradicional. Pero para Arturo Brizio, voz autorizada del arbitraje internacional, esta novedad tiene límites muy claros.
“La tarjeta verde no va a sustituir al VAR. Ni en el futuro cercano ni en el lejano”, afirma con contundencia. “El VAR como lo conocemos —en la MLS, en México, en las grandes ligas europeas— no va a incluir la tarjeta verde. El técnico no va a tener derecho a retar una jugada. Eso no va a pasar nunca.”
Brizio, árbitro en tres Copas del Mundo, pasó a la historia por su carácter y buen juicio al expulsar a Zinedine Zidaneen Francia 98 tras una agresión a un rival. El también expresidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol celebra que se busquen soluciones para federaciones con menos recursos: “El VAR es muy caro. Muchas ligas no lo pueden costear. Entonces, implementar un sistema más barato me parece muy bueno.”
Para él, la clave está en no confundir el alcance: “Esto es un VAR Zona 4. Con todo respeto, la tarjeta verde es el VAR de los pobres; un sistema para posibilidades limitadas. Lo veo bien, pero no lo veremos en Alemania, España o las grandes ligas del mundo.”
Sobre la comparación con la NFL es tajante: “No se puede equiparar. En el futbol, el 80% de las decisiones dependen del criterio. En el americano es casuístico. Aquí hay interpretación. Por eso es muy difícil que se adopten los retos.”
“México ha tropicalizado al VAR”
Más allá de la tarjeta verde, Brizio reflexiona sobre el arbitraje y la tecnología: “Era un clamor que se incorporara. Una vez que se incorpora, hay quien protesta. Mis nietos van a crecer con el VAR. A nosotros nos tocó la transición.”
Y aunque reconoce justicia en jugadas históricas, critica los excesos en México y Latinoamérica: “En la Premier hay una revisión por jornada. Aquí vemos cuatro por partido. Y en México es exagerado: siete minutos para ver una jugada. Dios mío.”
Para Brizio, el VAR debe ayudar al árbitro, no reemplazarlo. “El único deporte donde el jugador puede disputar un Mundial sin conocer las reglas se llama futbol. Y el único donde el atleta se prepara para engañar al juez también se llama futbol.”