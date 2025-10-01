La tarjeta verde: novedad y auxilio para los árbitros en el Mundial Sub-20

¡Debutó la 'Tarjeta Verde' en el futbol! 🟩⚽️



🇰🇷🇺🇦Corea del Sur y Ucrania presenciaron historia.

Luego de una jugada dudosa en el área de Ucrania, el entrenador Coreano, Lee Chang-won, mostró la 'Tarjeta Verde', al final la jugada no procedió. 🤦❌ pic.twitter.com/B7LE6GYb2F