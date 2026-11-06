Arturo Elías Ayub volvería a Pumas: Keylor Navas, uno de sus objetivos

Arturo Elías Ayub podría regresar a Pumas. El empresario, quien presidió al Club Universidad entre 2001 y 2005, estaría contemplado para encabezar una nueva etapa de la institución, de acuerdo con información obtenida por Sports Illustrated México.

Uno de los primeros asuntos sobre la mesa sería la continuidad de Keylor Navas. El guardameta costarricense tiene contrato con los universitarios hasta el verano de 2027 y su permanencia sería uno de los objetivos de la posible nueva gestión.

Las versiones sobre el regreso de Elías Ayub cobraron fuerza después de que coincidió con Navas el pasado 27 de octubre en Plaza Carso, durante una serie de actividades previas al Gran Premio de México y a la celebración de los 300 Grandes Premios de Sergio Pérez en la Fórmula 1 con Cadillac.

Días después, el empresario y el portero fueron vistos juntos a su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez, el domingo 1 de noviembre. Según las fuentes consultadas, durante esos encuentros habrían abordado la posibilidad de extender el vínculo del costarricense con Pumas.

Al ser consultado por Sports Illustrated México sobre su posible regreso al Club Universidad, Elías Ayub respondió que se trata de versiones falsas, si bien años atrás aseguró que nunca podría asegurar de manera tajante una negativa.

El empresario conoce bien el camino del éxito con los universitarios. Durante su primera gestión, entre 2001 y 2005, Pumas conquistó el bicampeonato de Liga MX con los títulos del Clausura y Apertura 2004, una de las etapas más recordadas en la historia reciente del club.

Su trayectoria en el futbol también incluye su participación en León, con el que consiguió dos títulos bajo la inversión de Grupo Carso, así como su paso por el Real Oviedo, proyecto que alcanzó el ascenso a la Primera División de España en el año 2025.

Precisamente, en junio de ese año, después del ascenso del conjunto asturiano, Elías Ayub habló con Sports Illustrated México sobre la posibilidad de volver a involucrarse en el futbol mexicano. Entonces no cerró la puerta.

“Aquí en el grupo estamos acostumbrados a hacer las cosas bien y hacerlas derechas. En el futbol, cuando tienes la costumbre de hacer las cosas bien, cuando manejas las cosas honestamente y el dinero se va realmente al equipo y no para otro lado, pues es mucho más fácil que funcionen las cosas. Es lo que nos ha resultado a nosotros. Hacer las cosas con pasión, con honestidad y bien hechas”, explicó.

'Nunca hay que cerrar la puerta, nunca hay que decir 'nunca''

Cuando se le preguntó si, después del éxito con el Oviedo, buscarían otro proyecto futbolístico, respondió: “Ya veremos, ya veremos. Nunca hay que cerrar la puerta, nunca hay que decir nunca”.

Y ante la posibilidad concreta de regresar al futbol mexicano, insistió: “Te digo, no hay nada ahorita, pero tampoco quiero decir que no y que luego pase algo”.

La posible llegada de Elías Ayub se produciría en un momento de presión para Pumas. El equipo ocupa el décimo puesto del torneo y está fuera de los puestos de Liguilla, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular.

El presidente de la Junta Directiva, Luis Raúl González Pérez, y el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, han recibido cuestionamientos por las decisiones deportivas y la contratación de Esteban Solari como director técnico. El entrenador se juega el pase a la Liguilla en el cierre del campeonato.

Por ahora, el regreso de Arturo Elías Ayub permanece en el terreno de las versiones, aunque su posible incorporación abriría un nuevo capítulo para una institución que busca recuperar protagonismo y estabilidad deportiva.