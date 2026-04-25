Aston Villa pierde ante Fulham y ve amenazado el 4º sitio; Raúl Jiménez juega 67 minutos
La lucha por el cuarto puesto en la Premier League ganó en emoción tras la derrota 1-0 este sábado del Aston Villa ante el Fulham, la primera en cuatro partidos ligueros para los Villanos, que siguen, no obstante, bien situados para estar la próxima Champions. Por el cuadro del Fulham, el mexicano Raúl Jiménez tuvo participación como titular y jugó 67'.
Pese al tropiezo, el club de Birmingham (4º, 58 puntos), que no gana fuera de casa en la Premier League desde enero, sigue cuarto por detrás del Manchester United (3º, 58 puntos), que recibirá al Brentford el lunes.
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Pero el equipo dirigido por Unai Emery queda amenazado por el Liverpool (5º, 55 puntos), que lo superaría en caso de victoria el sábado contra el Crystal Palace.
Ryan Sessegnon marcó antes del descanso el único gol del partido en Craven Cottage al aprovechar un balón rechazado por Emiliano Martínez (43'). El arquero argentino encajó un segundo tanto, de cabeza de Timothy Castagne (66'), pero el árbitro señaló falta sobre el campeón del mundo.
Fulham de Marco Silva alimentó sus opciones de clasificación europea al situarse décimo con 48 puntos, dos menos que el actual sexto, el Brighton.
El conjunto londinense no disputa ninguna competición europea desde 2011. AFP