El mérito invisible de Raúl Jiménez en la Premier League, explicado por Borgetti
Jared Borgetti llegó al Bolton de la Premier League con 32 años y como el goleador histórico de la selección mexicana. Era el primer jugador de su país en jugar en la mejor liga de futbol del mundo y lo hacía para el Bolton Wanderes que pagó poco más de un millón de euros por su fichaje al Pachuca en julio de 2005.
Su paso no fue el mejor, sufrió para adaptarse a la intensidad física de la liga, más a la hora de defender, fue criticado por su entrenador de no participar en jugadas fuera del área y al final salió con siete goles (solo dos en de ellos en el torneo local) en 32 partidos en una temporada.
Fue un aprendizaje de lo duro que es la Premier y lo difícil que es marcar en ella en clubes de “media tabla” y no en los “Big Six”, que tienen mayor presupuesto y a los mejores futbolistas, algo que lo une con Raúl Jiménez, el líder de la selección mexicana en el proceso rumbo al Mundial de este año.
“No hay que quitarle méritos a Raúl. Pareciera que no se le da el valor por estar en equipos de media tabla, pero es más complicado anotar en un equipo de media tabla, en el que no tienes la calidad de los jugadores que hay en equipos grandes. Le doy gran valor que esté sobresaliendo y lo haga bien”, explicó a Sports Illustrated México.
Jiménez, de 34 años, es el delantero con mejor forma en la selección mexicana y apunta a ser el capitán del equipo de Javier Aguirre. Lo hace luego de una carrera de casi siete años en la Premier League, en la que se ha consolidado como un artillero efectivo y resiliente.
Luego de vivir su mejor momento en la competición, en la campaña 2019-2020 en la marcó 17 veces, su mejor registro, sufrió una fractura de cráneo, que amenazó con su vida y carrera.
La lesión le costó llegar en buen nival a la Copa del Mundo de 2022, pero después se recuperó al punto de que hoy, no solo es pieza clave en el Tri, sino en el Fulham que suele pelear por puestos europes en la Premier League.
“Me da mucho gusto que haya podido regresar a jugar pofesional y esté bien de salud. Partiendo de ahí ha hecho bien las cosas. Todos estamos expuesto a sufrir siempre una lesión, él lo hizo y salió adelante, se hizo más fuerte en muchos sentidos”, añadió Borgetti.
La pelea por ser el mejor goleador de la selección mexicana
Borgetti es el segundo máximo goleador en la historia de la selección mexicana con 46 tantos, por debajo de Javier “Chicharito” Hernández (52) y por encima de Raúl Jiménez (44).
Pero en cuanto a goles oficiales, Jared es el mejor, con 37, ya que fue artillero del Tri entre 1997 y 2008, un momento en el que comenzaban a celebrarse en masa los partidos “moleros” en Estados Unidos.
A partir de 2003 fue cuando la Federación Mexicana de Futbol comenzó su sociedad con SUM (Soccer United Marketing), que es la que organiza el MexTour, con el que el cuadro tricolor hacer giras por ciudades norteamericanas para disputar duelos amistosos ante rivales de poco calibre.
Eso le permitió a Hernández, acrecentar su cuota goleadora, solo tiene 25 dianas en torneos oficiales, cifra inferior a la de Borgetti (Jiménez suma 17 en amistosos y 27 oficiales).
A pesar de ello, para el “Zorro del Desierto”, marca goles con la selección mexicana no se ha vuelta más fácil.
“Siempre anotar un gol no va a ser fácil, requiere de muchas cosas y un gran trabajo en equipo. Ahora es algo diferente, pero nada más”, afirmó el antiguo delantero.
No le resta mérito ni a “Chicharito” ni a Jiménez y en cambio celebra el cambio de mentalidad en las nuevas generaciones de jugadores mexicanos, que ya no sueñan con solo triunfar en la Liga MX, sino en emigrar al balompié europeo.
“Anteriomente la forma de pensar, en mi tiempo, uno solo soñaba con jugar en la primera división en México y ser campeón en México, y eso se iba a ver como un gran logro”, expresó.
Ahora dice que la ambición de los jóvenes es salir pronto al futbol internacional y no solo quedarse en su país, eso, según Borgetti, se debe a que es más fácil ver partidos del futbol del Viejo Continente por televisión.
“Hoy, los chavos, desde que comienzan a jugar, a los 10 años, empiezan a ver el futbol de Europa y ver los partidos de Champions. Su pensamiento es querer jugar en Europa y en un equipo que juegue Champions, eso te abre el panorama, de no querer jugar solo en México, sino fuera. Nostros no podíamos ver los partidos, no sabíamos qué teníamos que hacer para estar ahí”, dijo.
A pesar de sus logros, Borgetti le da su lugar tanto a Hernández como a Jiménez, quienes heredaron su trono en la delantera de la selección. El "Zorro" analiza y elogio a los nuevos jugadores.