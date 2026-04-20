Atlas entra en fase final de venta: grupo mexicano toma ventaja
La venta del Atlas dejó de ser un rumor para convertirse en un proceso definido. Alejandro Irarragorri lo confirmó con precisión: la negociación está avanzada, hay interesados claros y un desenlace cercano. No es una subasta abierta, sino una operación estructurada, conducida por la banca de inversión Moelis, donde tres grupos —dos estadounidenses y uno mexicano— disputan la adquisición del club. Hoy, el grupo mexicano encabeza la carrera.
El precio, de acuerdo con distintos reportes, ronda los 400 millones de dólares. Una cifra que coloca al Atlas en otra escala dentro del mercado del futbol mexicano. Pero la lectura de Irarragorri va más allá de la cifra y se inserta en una lógica mayor: la globalización del deporte.
“La globalización es fundamental en el deporte y particularmente para México en el futbol”, explicó el dueño de Grupo Orlegui en entrevista para Sports Illustrated. Desde esa perspectiva, la apertura a capitales y visiones internacionales no representa una amenaza, sino una oportunidad. “Esta multiinversión de distintas nacionalidades y las sinergias que se pueden generar con otros dueños es muy positiva”.
Lejos de negar los conflictos, los incorpora como parte del proceso. “Hay roces, hay visiones, hay distintos puntos de vista, pero con las diferencias bien manejadas se puede generar valor”. Para él, el punto crítico no está en la diversidad de propietarios, sino en la claridad del propósito. “Si tienes claro que la vocación del equipo es su afición y el salvaguardar este tesoro, podemos convivir distintas formas de pensar, distintas culturas y distintas nacionalidades”.
Sobre la posible pérdida de identidad, su postura es directa: no lo considera un riesgo real. “No lo creo. Ahí tienes a la Premier League, hay muy pocos clubes que son propiedad de ingleses y no se ha perdido ninguna identidad”. En cambio, sí señala otro problema estructural: “La multipropiedad que estamos tratando de solventar en México es la de la misma liga. Esa es en la que hay que enfocarse”.
En ese contexto, la venta de Atlas también responde a esa lógica de reconfiguración. “Sabíamos que teníamos una responsabilidad y una oportunidad de generar valor en Atlas y creo que se ha generado de forma relevante”, sostuvo.
El balance deportivo aparece como respaldo. “Por supuesto podremos haber hecho más, en vez de ser un bicampeonato pudieron haber sido más”, admite. Pero de inmediato fija el eje en la transformación: “Atlas ha cambiado de donde lo tomamos en 2019 a donde está hoy en su estructura, en su infraestructura, en su mentalidad, en su cantera y en la forma en la que enfrenta las cosas”.
El siguiente paso es la transición. “Hoy nos toca pasar la estafeta”, resume. Sobre el proceso de venta, confirma el estado actual sin rodeos: “Tenemos dos grupos americanos y un grupo mexicano, los tres muy importantes, con quienes estamos en un proceso de negociación”. Y marca el criterio central: “Es importante la valuación, pero también en manos de quién lo ponemos”.
El grupo mexicano, en este momento, tiene ventaja. “Hemos encontrado en el grupo mexicano a alguien muy comprometido con México y con el desarrollo”, afirma. También aclara un punto que había generado especulación: “No es gente de Jalisco”.
Las diferencias entre los interesados no son menores, pero comparten un rasgo. “Los tres son grupos privados, no son fondos de inversión, aunque probablemente estén apoyados por fondos”. La evaluación, entonces, no es solo financiera, sino de proyecto. “El gran compromiso que tienen con el desarrollo del deporte” es lo que inclina la balanza.
Moelis coordina cada etapa de la operación. “Son negociaciones complejas porque involucran muchas cosas y esperamos en breve poder tener un cierre”, explica. La intención es clara: cerrar el ciclo de manera ordenada y con visión de continuidad. “Encontrar el mejor acuerdo no solo para nosotros, sino para Atlas, para su afición y para el nuevo dueño”.
La misión que deja es puntual: “Que pueda llevar a Atlas de donde nosotros lo encontramos, a donde lo llevamos, a un lugar mejor que lo merece su historia y su afición”.
Santos: el presente incómodo, 20 años que lo sostienen
Si el caso Atlas se explica desde la proyección, el de Santos se entiende desde la tensión. Ahí el discurso cambia de tono. Irarragorri no evade el presente: “Si mido los últimos tres años de Santos, el resultado es muy malo y reconozco que es un momento difícil”.
El Apertura 2025 confirmó esa lectura: Santos terminó en la posición 11 con apenas 20 puntos en 17 jornadas, muy lejos de la zona de liguilla. Las dos campañas anteriores, Santos terminó en el último lugar, en el Apertura 2024 y el Clausura 2025. Lo que sucede en este torneo regular, Clausura 2026, se ubica en la posición 18, con nueve unidades, con dos jornadas por jugar, ante San Luis y Monterrey.
Pero su defensa se sostiene en el largo plazo. “Si evalúo los 20 años que hemos gestionado a Santos, el resultado es bastante bueno. Nuestro pasado es extraordinario, nuestro presente es complejo, pero nuestro futuro es promisorio”, asegura el directivo.
En ese contraste —un club en transición y otro en reconstrucción— se define el momento de Orlegi. No es una salida, sino una reconfiguración. Atlas se encamina a nuevos dueños bajo una lógica global; Santos, a corregir desde su estructura. Ambos movimientos responden a una misma idea: el futbol como proyecto de largo plazo.