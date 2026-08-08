Atlas, Pachuca y Pumas, con pie y medio fuera de la Leagues Cup 2026
Inició la segunda jornada de la Leagues Cup 2026, con tres mexicanos buscando dar vuelta a los resultados obtenidos en su debut en el torneo, pero las cosas no salieron como se tenían planeadas y la MLS continúa mostrando su supremacía en el torneo.
Atlas, Pachuca y Pumas saltaban al terreno de juego después de haber perdido sus respectivos encuentros de la primera jornada, con la intención de seguir con vida en un torneo en donde solamente los primeros cuatro de cada liga avanzan a los cuartos de final.
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Mientras tanto, Tigres y Minnesota no se hicieron daño durante los 90 minutos y terminaron con un empate sin goles. La definición llegó desde el punto penal, donde el conjunto regiomontano fue más efectivo y se llevó la serie por 4-2.
ATLAS VS. CHARLOTTE FC
Después de perder su juego inaugural ante Columbus Crew, Atlas intentaba recuperarse ante Charlotte, pero de nueva cuenta terminó cayendo ante un equipo de la MLS. Con goles de Liel Abada a los 78 minutos y uno más de Tyger Smalls al 90+5, los estadounidenses derrotaron 2-0 a los tapatíos.
Con esto, Charlotte suma seis puntos tras dos jornadas, mientras que Atlas está prácticamente eliminado del torneo al no sumar unidades, con un juego más por disputarse.
PACHUCA VS. COLUMBUS CREW
Misma historia la que vivió Pachuca, que cayó de nueva cuenta en la Leagues Cup y se despide prácticamente de las esperanzas de avanzar de ronda.
Apenas a los 19 minutos, los Tuzos ya perdían 1-0 gracias al gol de Brais Méndez; la ventaja se vio extendida antes de terminar la primera mitad con un tanto de Dániel Gazdag al 45+3. Pachuca descontó a los 72 minutos con el gol de Oussama Idrissi, pero las ilusiones fueron rápidamente apagadas cuando Sergio Barreto se fue expulsado al 72 por doble amarilla, dejando el marcador 2-1 a favor de los locales.
PUMAS VS. CINCINNATI
Los de la MLS siguen siendo un dolor de muelas para los Pumas, que ahora caen ante Cincinnati para sumar su séptima derrota ante equipos de Estados Unidos en las cuatro ediciones de la Leagues Cup.
El gol de Pavel Bucha al 45+1 puso a Cincinnati por encima antes de terminar la primera mitad. En los últimos minutos del juego, un contragolpe dio el segundo a los locales al 90+4, por conducto de Kenji Mboma Dem, dejando un 2-0 que significó una nueva caída para los universitarios.
Los próximos encuentros de estos tres equipos se llevarán a cabo el martes 11 de agosto, en donde Atlas enfrentará a Cincinnati, Pachuca a Charlotte y Pumas a Columbus, en lo que será el cierre de la primera etapa de la Leagues Cup.
Los equipos de la MLS continuarán con la intención de avanzar a los cuartos de final, sumando cada uno seis unidades, mientras que los clubes de la Liga MX podrían rotar jugadores al no tener esperanzas de pasar de ronda y poner su mente ya en el regreso del torneo nacional el 15 de agosto.
TIGRES 0-0 MINNESOTA
Tigres tuvo que llegar hasta los penaltis para superar a Minnesota en la Leagues Cup. Tras empatar 0-0 en el tiempo regular, los felinos se impusieron 4-2 desde los once pasos y sumaron un triunfo clave en la fase de grupos.
VANCOUVER WHITECAPS 1-3 FC JUÁREZ
Bravos de Juárez remontó y venció 3-1 al Vancouver Whitecaps en el BC Place para llegar a seis puntos.
Jeevan Madwal adelantó a los canadienses al 12’, pero Ettson Ayón igualó al 34’, Óscar Estupiñán firmó la remontada al 74’ y Ricardinho sentenció el triunfo al 90+6’.