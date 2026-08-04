Arranca la Leagues Cup 2026: Los cuatro equipos más beneficiados por el parón de Liga MX
Después de tres jornadas la Liga MX tomará un descanso de 15 días para iniciar su participación en la Leagues Cup 2026, algo que gusta a unos equipos más que otros, pues corta el ritmo de competición y buen momento que algunos viven. Otros tantos agradecen esta pausa, pues siguen sin conocer la victoria en el torneo y sin concretar los proyectos a futuro.
En lo que va del Apertura 2026, cuatro equipos no suman ninguna victoria dentro de las primeras tres jornadas: FC Juárez, Santos Laguna, Tigres UANL y Atlético San Luis, dos de ellos incluso se quedaron sin director técnico, por lo que es momento perfecto para la reestructuración.
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El paso de estos cuatro clubes en el segundo semestre de la liga mexicana no es el mejor; dos de ellos, Juárez y Santos, no suman siquiera un punto dentro de las primeras tres jornadas. Quienes peor la están pasando son Tigres y Bravos, que se quedaron sin entrenador en los últimos días.
Tigres y Juárez a buscar timonel
El pasado 28 de julio, Guido Pizarro sorprendió a la directiva y a los fanáticos de los Tigres al presentar su renuncia. El argentino detalló que su salida no estuvo relacionada con los malos resultados de las primeras jornadas, sino que fue un tema personal al no ver certeza en el proyecto que el club universitario pretendía.
Tras su llegada a los banquillos en el Clausura 2025, Guido deja a los felinos después de año y medio como entrenador, dejando su puesto a Hernán Elizondo, timonel de la Sub-21, como director técnico interino para su participación en Leagues Cup.
Después de tres jornadas, Tigres se ubica en la posición 16 de la tabla, con un punto sumado en su empate y dos derrotas acumuladas en el torneo.
Por otro lado está Pedro Caixinha, que apenas el pasado 2 de agosto dejó el banquillo de los Bravos de Juárez. El inicio del portugués no fue el esperado, sumando tres derrotas consecutivas y dejando al equipo en último lugar de la tabla con 0 puntos y -6 en la diferencia de goles.
A diferencia de Pizarro, aquí la decisión fue totalmente del club, que destituyó a Caixinha apenas un torneo después de su llegada. A cargo quedó Salvador Valero como interino, un rol que ya cumplió en el 2024 cuando dirigió tres partidos bajo la misma circunstancia.
Santos sigue sin levantar
Los laguneros arrastran el mal paso de varios torneos, en donde no han salido de las últimas posiciones, y el Apertura 2026 no es la excepción, pues actualmente se encuentran en la penúltima posición con pleno de derrotas, solamente arriba de Juárez por tener un gol más anotado.
La goleada 3-0 ante América fue la última de las caídas que sufrió el equipo de la comarca antes de viajar a la Leagues Cup con Renato Paiva como su entrenador, a la espera de que la situación mejoren en esta competición y regresar con un buen ánimo para la segunda parte de la liga.
San Luis el que más se salva
Atlético San Luis es el mejor de estos cuatro, aunque no significa que está teniendo un gran inicio de torneo. El equipo dirigido por Diego Mejía está en la posición 15 de la tabla, sumando dos puntos tras dos empates y una derrota en las primeras tres jornadas, cayendo únicamente en la primera fecha ante el actual campeón Cruz Azul.
A cambiar de página
Los cuatro equipos aprovecharán el parón y enfocarán su mirada en la Leagues Cup, un torneo que ha sido dominado por los clubes de la MLS, pero que puede servir para darle vuelta a un barco que puede hundirse todavía más.
En el torneo internacional, Tigres y Juárez enfrentarán a Minnesota United, Vancouver Whtiecaps y Real Salt Lake, mientras que Santos lo hará ante NYC, Chicago Fire y Philadelphia Union. San Luis por su parte chocará contra Inter Miami, Nashville SC y Orlando City.