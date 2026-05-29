Australia ya siente el Mundial: México será su primera prueba de fuego
A unas horas de enfrentar a México en el Rose Bowl de Pasadena, el seleccionador Tony Popovic y el defensa de Leicester City Harry Souttar coincidieron en una idea: el duelo ante el anfitrión será el ensayo más cercano a lo que encontrarán cuando comience la Copa del Mundo 2026.
“Realmente se siente como si ya estuviéramos en un Mundial”, reconoció Popovic al hablar del ambiente que esperan encontrar frente a más de 70 mil aficionados mexicanos. Para el técnico australiano, el encuentro representa una oportunidad ideal para medir el avance de su equipo después de tres semanas de trabajo y comprobar cuánto margen de crecimiento queda antes del arranque del torneo.
La sensación es compartida dentro del vestidor. Souttar, uno de los referentes de la defensa australiana, recordó el ambiente que vivieron ante México hace algunos años y anticipó una noche similar.
“Sabemos lo ruidoso que puede ser. Será una gran experiencia para nosotros porque también nos ayudará a entender cómo será jugar contra una afición local durante el Mundial”, explicó.
Más allá del resultado, una de las noticias más importantes para Australia es la recuperación de Harry Souttar. El zaguero de 1.98 metros pasó largos meses alejado de las canchas por lesión y reconoce que el sueño mundialista fue el motor que lo ayudó a soportar la rehabilitación.
“Hubo momentos muy difíciles, pero siempre tuve presente aquello por lo que estaba luchando”, explicó el defensor.
Popovic también destacó la importancia de recuperar a uno de los pilares de su defensa. Según el entrenador, las últimas sesiones de entrenamiento han mostrado una versión muy cercana a la que convirtió a Souttar en una de las figuras de Australia durante el pasado ciclo mundialista.
“Estamos recuperando al Harry que recuerdo de hace quince meses. Es una pieza muy importante de nuestro rompecabezas”, afirmó el entrenador.
La gran novedad australiana para esta concentración es Christian Volpato. El mediocampista ofensivo, formado en Italia y con pasado en selecciones juveniles italianas, decidió representar a Australia y fue convocado de manera sorpresiva a pocos días del cierre definitivo de las listas mundialistas.
Popovic reveló que el futbolista manifestó su deseo de vestir la camiseta australiana y que, tras completar todos los trámites necesarios, la federación aceleró el proceso para hacerlo elegible de inmediato.
“Una cosa es decir que quieres jugar para Australia y otra completar todo el proceso. Él hizo todo lo necesario y por eso está aquí”, explicó el entrenador. Incluso dejó abierta la posibilidad de que Volpato pueda debutar ante México.
Dentro del grupo, la llegada del mediocampista ha sido bien recibida. Souttar aseguró que el jugador llega por méritos propios y que puede elevar el nivel competitivo del plantel.
“Va a hacernos un mejor equipo. Así de simple”, señaló.
Australia aún no define a sus 26 jugadores mundialistas. Popovic prefirió retrasar la decisión final para observar más futbolistas durante la concentración y llegar con la mayor competencia interna posible. Por eso el encuentro ante México tiene un valor especial.
No sólo será una prueba ante uno de los equipos anfitriones de la Copa del Mundo. También será el último gran examen para varios futbolistas que todavía buscan convencer al técnico de que merecen un lugar en el avión rumbo al torneo.
Para los Socceroos, el Mundial comienza en unas semanas. Pero el ambiente, la presión y la exigencia ya llegaron.