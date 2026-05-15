El Azteca promete mil puntos WiFi rumbo al Mundial, pero el internet todavía falla
El Estadio Azteca/Banorte ya quedó oficialmente en manos de FIFA para el Mundial 2026. La administración del inmueble confirmó este 14 de mayo la entrega formal del inmueble tras 18 meses de remodelación. A partir de ahora y durante la Copa del Mundo, el recinto será conocido como “Estadio Ciudad de México”.
La transformación incluyó la construcción de nuevos vestidores, reubicación de la zona de prensa, la instalación del nuevo túnel de acceso de los jugadores en el centro de la cancha, remozamiento del techo y un nuevo césped híbrido de última generación compuesto por 95 por ciento pasto natural y 5 por ciento artificial.
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El remozamiento también incluye un nuevo drenaje diseñado para soportar lluvias intensas y acelerar la recuperación del campo. Las cifras varían según de la fuente, pero estimaciones cercanas al proyecto colocan la inversión total en alrededor de los 300 millones de dólares.
El comunicado oficial del estadio también presume más de 12 mil metros cuadrados de zonas hospitality, dos nuevas pantallas gigantes, más de 300 bocinas y uno de los puntos que FIFA consideró más importantes para un Mundial moderno: conectividad total.
Según la información de la nota de prensa difundida por el Estadio Banorte, el Azteca contará con 40 kilómetros de fibra óptica y más de mil puntos de acceso WiFi gratuitos para aficionados, pero el último partido antes de la entrega dejó una imagen distinta.
Durante el Cruz Azul vs Chivas, en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026, el internet volvió a presentar fallas intermitentes tanto en tribunas como en el palco de prensa.
La experiencia cambió según la zona. En algunas partes la red simplemente no conectó, incluso junto a difusores de señal. En otras, el internet funcionó con relativa normalidad durante algunos lapsos del partido.
El comportamiento también cambió conforme aumentó la cantidad de personas dentro del inmueble. Entre más aficionados se conectaban, más inestable se volvía la red. Más que una caída total, la sensación fue la de una conectividad irregular.
En el palco de prensa ocurrió algo similar. La red funcionó únicamente en algunos dispositivos y mantuvo problemas en equipos iOS como iPhone. Ahora FIFA trabajará en solucionar esos problemas de conectividad antes del partido inaugural del 11 de junio.
También continuará la ampliación de la zona de prensa. Las secciones 549 y 550, que todavía aparecen sin butacas, forman parte del espacio que FIFA utilizará para expandir el área destinada a medios de comunicación durante la Copa del Mundo.
Las terminales bancarias, de igual forma, presentaron problemas intermitentes en algunos momentos de la jornada, aunque el sistema cashless operó considerablemente mejor respecto a las primeras reaperturas.
El tiempo es corto para solucionar estos detalles. Faltan 28 días para que el Azteca haga historia y reciba el tercer partido inaugural de su historia, y las obras continuan también en los alrededores.
Afuera del estadio, sin embargo, el escenario todavía luce lejos de una operación completamente mundialista. No hubo última milla alrededor del inmueble porque, según personal de SEGOB presente en el operativo, el cierre peatonal total únicamente se implementa para partidos de selección mexicana y durante el Mundial.
La diferencia se notó rápido. Reaparecieron puestos ambulantes, venta de cerveza, tacos y micheladas frente a policías y personal de seguridad. Algunos vendedores aseguraron haber pagado hasta 900 pesos para poder trabajar alrededor del estadio durante el partido. Los estacionamientos también alcanzaron precios entre 400 y 500 pesos.
Mientras que los trabajadores y vendedores dentro del estadio recibieron capacitación especial rumbo al Mundial. Algunos explicaron que tomaron cursos de atención al aficionado, en la tribunas y el área de hospitality, y operación de terminales bancarias. Trabajan bajo un esquema de comisión cercano al 12 por ciento de las ventas procesadas en la terminal.
Varios aseguran que continuarán laborando en la Copa del Mundo, pese a que FIFA asumirá completamente el control operativo del estadio durante el torneo.
Las obras tampoco terminan. La zona hospitality frente a las bancas todavía sigue en proceso y trabajadores continúan ajustando detalles a marchas forzadas. Del lado del campo ya se observan algunas de las nuevas sillas que ocuparán esos espacios durante el Mundial.
FIFA también modificará parte de la experiencia dentro del estadio: música, operación y protocolos internos. Parte del personal operativo fue citado desde las seis de la mañana para trabajar el día inaugural entre México y Sudáfrica, aunque las puertas del estadio abrirán hasta las ocho de la noche.
Ese día, el Azteca, oficialmente llamado Estadio Ciudad de México durante el torneo, no solo recibirá el primer partido del Mundial. También albergará una ceremonia inaugural de 90 minutos con artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.
La FIFA prepara un espectáculo centrado en la cultura mexicana, con música, danza, arte folclórico y referencias visuales al papel picado como símbolo de identidad del país anfitrión.
El Azteca recibirá cinco partidos del Mundial 2026, incluido el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica. También albergará otro partido del Tri en fase de grupos, un duelo entre Colombia y Uzbekistán, un encuentro de dieciseisavos y otro de octavos de final.
A días de cumplir 60 años, el estadio sigue cargando el peso de su propia historia. Ningún otro inmueble en el mundo ha visto levantar la Copa del Mundo a Pelé y Maradona.
Ahora el reto es distinto. No se trata solo de la historia, sino de que toda la operación funcione cuando el Mundial empiece.