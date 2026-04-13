WiFi o cable: la falla estructural que el Azteca no ha resuelto
No todas las preguntas buscan respuestas: algunas buscan fallas. En los pasillos del Estadio Azteca —entre zona mixta, cabinas y cuartos técnicos— hay una que se repite como protocolo, no como cortesía. El personal vinculado a la FIFA la fórmula sin rodeos, casi como si ya conociera el problema: ¿cómo están las comunicaciones?
La segunda llega de inmediato, más precisa, más incómoda: ¿está fallando el WiFi o la red cableada? No es insistencia. Es diagnóstico.
Porque en un estadio mundialista, el fallo no se mide por su existencia, sino por su ubicación. No es lo mismo una saturación en la capa inalámbrica —densidad mal calculada, interferencia, mala distribución de puntos de acceso— que una caída en la red troncal. Lo primero es ajuste. Lo segundo es estructura. Y en esa diferencia se define todo: el diagnóstico, la urgencia y el riesgo.
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El 28 de marzo, en el partido inaugural ante Portugal, la reapertura prometía una nueva era. No solo en lo simbólico —el regreso del gigante rumbo al Mundial— sino en lo invisible: la infraestructura digital que sostiene el espectáculo moderno. Ese día, el ritual cambió. El acceso dejó de ser un boleto físico para convertirse en una validación digital: código, pantalla, identidad. El Fan ID como llave. El WiFi como condición. Pero la red no respondió.
Desde los torniquetes, el sistema comenzó a tensarse. Aficionados detenidos frente a lectores que no cargaban, pantallas congeladas, validaciones intermitentes. El problema no era menor: el acceso dependía de una red que no lograba sostener la demanda. Afuera, la multitud; adentro, la promesa tecnológica. En medio, una latencia que rompía el flujo.
Dos semanas después, el 11 de abril, el estadio volvió a abrir sus puertas para el Club América vs Cruz Azul. El contexto era distinto: partido grande, narrativa de clásico reciente, regreso pleno del inmueble. Pero el síntoma persistió.
El WiFi nunca logró establecerse de forma consistente. El Azteca hoy ya no solo se pisa: se escanea, se valida, se conecta o se cae. Y hoy este tipo de estadios se miden y se evalúan.
Ni en accesos, ni en gradas, ni en zonas de prensa. La conectividad —ese sistema nervioso del estadio contemporáneo— falló en lo esencial: sostener simultáneamente a decenas de miles de dispositivos intentando validar identidad, compartir datos, consumir contenido y operar el evento. La experiencia se fragmentó. Para el aficionado, imposibilidad de conectarse. Para la prensa, limitaciones operativas. Para la organización, una señal de alerta.
Porque lo que está en juego no es solo comodidad. Es cumplimiento.
La FIFA no plantea la conectividad como un extra, sino como infraestructura crítica. En sus lineamientos técnicos para el Mundial 2026, la red es tan importante como el césped. Exige WiFi de alta densidad y cobertura 5G capaz de soportar picos masivos de usuarios; validación digital en tiempo real para boletos y Fan ID; redes LAN dedicadas y segmentadas para operaciones, seguridad y transmisión; y, sobre todo, resiliencia: sistemas diseñados para no fallar.
Ese concepto —resiliencia— es clave. No se trata solo de tener internet, sino de garantizar continuidad. La normativa establece arquitecturas redundantes, múltiples proveedores de telecomunicaciones, rutas alternas de conexión, infraestructura central de fibra óptica y una topología de red en capas —núcleo, distribución, acceso— capaz de aislar fallos sin colapsar todo el sistema. El objetivo técnico es claro: disponibilidad cercana al 99.999 %.
En términos simples: el estadio no puede caerse.
Además, la red debe ser inteligente. Separar tráfico —público, prensa, operaciones—, priorizar servicios críticos, optimizar canales y frecuencias automáticamente, sostener aplicaciones que van desde pagos cashless hasta sistemas de seguridad tipo aeropuerto. Todo conectado. Todo simultáneo.
Y ahí es donde la experiencia reciente del Azteca deja de ser anécdota y se convierte en advertencia.
Porque lo ocurrido en ambos partidos no es una falla puntual: es una fricción estructural entre lo que el estadio fue y lo que hoy se le exige ser. El Azteca es historia pura, pero el Mundial demanda infraestructura viva. Un ecosistema digital que funcione sin margen de error.
En ese contexto, la escena del 11 de abril tuvo otra capa. Mientras el balón rodaba, la auditoría también. Personal técnico recorría zonas clave, hacía preguntas específicas, contrastaba respuestas con lo que ocurría en tiempo real. No buscaban explicaciones: buscaban consistencia.
Y la respuesta, hasta ahora, no es concluyente.
Si el problema está en el WiFi, el reto es técnico pero abordable: rediseño de cobertura, optimización de canales, aumento de capacidad. Si el problema está en la red cableada, el desafío es mayor: implica la columna vertebral del estadio. Si ambos niveles fallan bajo carga, el diagnóstico es más severo: la infraestructura no está lista para un evento de escala mundial.
El calendario no ofrece margen
El 11 de junio no es una fecha simbólica, es una línea de corte. Para entonces, los sistemas deben estar no solo operativos, sino probados bajo estrés real: accesos digitales funcionando en tiempo real, validación de identidad sin fricción, operación financiera sin efectivo, transmisión de datos continua, seguridad sincronizada.
Antes de eso, el Azteca tendrá exámenes inmediatos. El 14 de abril, prueba en Concacaf. Después, Liga MX: el 18 ante Deportivo Toluca y el 25 frente a Atlas. Luego vendrán Liguilla y posibles fases finales internacionales. Cada partido ya no es solo futbol: es un test de carga.
Porque ahí es donde se mide todo: en el volumen real de dispositivos, en los picos de validación simultánea, en la capacidad de la red para sostener decenas de miles de conexiones activas sin degradarse. En la práctica, no en el papel.
El Azteca no necesita prometer. Necesita demostrar. Comprobar que puede segmentar tráfico sin interferencias. Que puede sostener servicios críticos incluso si una ruta cae. Que su infraestructura no tiene puntos únicos de fallo. Que el estadio histórico puede operar como un nodo digital de clase mundial.
Porque lo que viene no admite ensayo. El Azteca está en camino de albergar por tercera vez un partido inaugural de Copa del Mundo. Un hecho irrepetible. Pero ese privilegio ya no se sostiene solo con historia. Se sostiene con ingeniería.
La paradoja es contundente: en el estadio donde se han definido Mundiales, hoy el partido más exigente no se juega en la cancha. Se juega en la red.
El balón rodó. La gente estuvo. El espectáculo se sostuvo. Pero en el aire —ese espacio invisible donde también se juega el evento—, la señal no llegó.
Y en un Mundial moderno, sin señal, no hay inauguración.