Balón de Oro 2026: en qué lugar se ubicaron Julián Quiñones y Scarlett Camberos

Los futbolistas mexicanos Julián Quiñones y Scarlett Camberos tuvieron una destacada presencia en la entrega del Balón de Oro 2026, luego de finalizar en los puestos 28 y 21, respectivamente, en las votaciones de las categorías varonil y femenil. Ambos consiguieron un lugar entre los 30 nominados a uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos del futbol mundial, en una edición que marcó un momento histórico para México.

Quiñones, delantero del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, se ubicó en la posición 28, mientras que Camberos, atacante del América Femenil, alcanzó el lugar 21. Sus resultados reconocieron las actuaciones que tuvieron durante la temporada 2025-2026, tanto en sus respectivos clubes como, en el caso del atacante mexicano, con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de 2026.

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Julián Quiñones, del Mundial 2026 al Balón de Oro

La nominación de Julián Quiñones llegó después de una temporada en la que destacó por su capacidad goleadora con el Al-Qadsiah y por sus actuaciones con México en el Mundial 2026. El delantero terminó la campaña de la liga saudí como campeón de goleo, con 33 anotaciones, una cifra que lo colocó por encima de figuras como Cristiano Ronaldo en la clasificación de máximos anotadores del campeonato.

Durante la Copa del Mundo, Quiñones también se convirtió en una de las principales referencias ofensivas del conjunto mexicano. El atacante marcó cuatro goles en el torneo, incluido el primer tanto de la competición, y alcanzó una marca histórica al igualar a los máximos goleadores mexicanos en la historia de los Mundiales. Su desempeño internacional reforzó los argumentos para incluirlo entre los candidatos al Balón de Oro.

Con su posición 28, el delantero se consolidó entre los 30 mejores futbolistas considerados en la votación de 2026. El reconocimiento también representó un logro para el futbol mexicano, pues Quiñones consiguió aparecer en la clasificación final del premio después de una campaña en la que combinó su productividad en Arabia Saudita con sus aportaciones a la Selección Mexicana.

Scarlett Camberos, primera mexicana nominada al Balón de Oro

Por su parte, Scarlett Camberos hizo historia al convertirse en la primera futbolista mexicana nominada al Balón de Oro femenil. La atacante del América Femenil recibió este reconocimiento después de una temporada sobresaliente con las Águilas, en la que registró 27 goles y siete asistencias en 47 partidos, además de contribuir a la conquista de títulos importantes.

Camberos fue una de las figuras del América en la campaña 2025-2026, en la que el equipo conquistó el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el Campeón de Campeones y la Concacaf W Champions Cup. En esta última competición, la delantera fue reconocida como la mejor jugadora del torneo, un logro que reforzó su candidatura ante las figuras internacionales que integraron la lista de nominadas.

La mexicana finalizó en el puesto 21, por delante de varias futbolistas reconocidas del panorama internacional, y quedó a las puertas del Top 20. Más allá de la posición obtenida, su nominación abrió un nuevo capítulo para el futbol femenil mexicano al colocar por primera vez a una representante del país entre las candidatas al máximo galardón individual de esta disciplina.