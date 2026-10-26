Balón de Oro: Luis de la Fuente, mejor técnico del año; Lamine Yamal, trofeo Kopa a mejor jugador joven

Campeón del mundo con España, Luis de la Fuente fue designado este lunes mejor director técnico de 2026 durante la ceremonia del Balón de Oro que se celebra en Londres.

El DT de la Roja se impuso a otros técnicos españoles como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG) y Unai Emery (Aston Villa), además del belga del Bayern Munich Vincent Kompany.

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El premio al mejor entrenador de equipo femenil fue para Pere Romeu, técnico español del FC Barcelona, con el que conquistó la Liga de Campeones de Europa femenina.

LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor pic.twitter.com/asoNfyDyM7 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Lamine Yamal, trofeo Kopa a mejor joven en gala de Balón de Oro

El atacante del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue galardonado este lunes con el trofeo Kopa como mejor jugador de menos de 21 años, durante la ceremonia del Balón de Oro 2026 que tiene lugar en Londres.

Para el prodigio del Barça, campeón del mundo con España y de Liga con el conjunto azulgrana, se trata del tercer trofeo Kopa, que recibió de manos del antiguo delantero ucraniano Andriy Shevchenko.

"Me hubiera gustado que estuviera (Pau) Cubarsí, mi compañero de equipo, él lo hubiera merecido", declaró Yamal, sobre el central del Barcelona y de la selección.

El trofeo Kopa en categoría femenina fue para la también jugadora del Barcelona y de la selección española Vicky López, que ya lo había conquistado en 2025. AFP