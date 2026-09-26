Baltimore se pinta de Tricolor: Prevén lleno para el estreno de Rafa Márquez como DT de México

Rafa Márquez comenzará su camino al frente de la Selección Mexicana ante un lleno en su primer encuentro en Baltimore. Y es que, a horas del encuentro, se han reportado más de 61 mil entradas vendidas para ver su debut contra Colombia.

El juego se celebra este sábado 26 de septiembre desde el M&T Bank Stadium, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Dicho recinto cuenta con una capacidad de 71 mil almas, por lo que cerca de un 86 por ciento de las butacas estarán abarrotadas para este, que será el primer cotejo de ambos países tras su participación en el Mundial 2026.

Te puede interesar: Segunda casa: Las ciudades de EEUU que más partidos han albergado de México en los MexTour

La comunidad latina dice presente

Cabe señalar que, de acuerdo con Census Reporter, la zona metropolitana de Baltimore cuenta con un aproximado de 257 mil habitantes de origen latino e hispano.

De ellos, las personas de origen o ascendencia mexicana son el principal grupo, con un 28.9 por ciento, lo que se traduce a 74 mil 363 habitantes en esta región. En tanto, los colombianos responden con cerca de 22 mil habitantes en la zona, de acuerdo con información del Institute for Immigration Research de la George Mason University.

Baltimore vivirá la fiebre del fútbol por una noche

Históricamente, Baltimore ha sido una sede que ha visto el fútbol de lejos. De hecho, no cuenta con un equipo profesional dentro de la MLS. Sus escuadras se limitan al sector amateur, con el Baltimore City, que juega en la Maryland Super Soccer League y la DMV division de la United Premier Soccer League. Además, tiene al Baltimore Blast, club de fútbol sala que disputa la Major Arena Soccer League.

Por el contrario, las escuadras que dominan a la afición de esta comunidad se encuentran en el beisbol, con los Orioles, y en la NFL, con los Ravens.

A pesar de ello, al menos para este sábado, la ciudad pasará a convertirse en un epicentro del fútbol internacional, con un duelo que revivirá la rivalidad entre Concacaf, con México, y Conmebol, que será representada por Colombia.