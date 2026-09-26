Segunda casa: Las ciudades de EEUU que más partidos han albergado de México en los MexTour

La Selección Mexicana jugará esta noche ante Colombia en el M&T Stadium de Baltimore. Desde 2003, la Selección Mexicana mantiene un contrato con Soccer United Marketing (SUM), vínculo que ha llevado al Tricolor a encontrar en Estados Unidos su verdadero hogar, al menos en los partidos amistosos. Y es que, desde ese entonces, de 195 partidos, 132 han sido en la nación americana. A continuación, descubre las ciudades que más veces han albergado al equipo mexicano en dicho país.

SUM es una de las empresas comerciales de fútbol más importantes de Norteamérica y un brazo de negocios de la Major League Soccer (MLS). Gracias a este acuerdo, el cual seguirá vigente hasta 2028, es quien se encarga de organizar y promover los amistosos de la Selección Mexicana mediante el MexTour, giras que se llevan a cabo cada año durante las fechas FIFA en Estados Unidos, aprovechando el poder de convocatoria que tiene el combinado gracias a la comunidad latina que radica ahí.

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Chicago la ciudad y California el estado que más visitó

Durante estos 23 años de contrato con SUM, México ha visitado hay 34 ciudades distribuidas a lo largo de 17 estados de los Estados Unidos. De todos ellos, la que más se repitió fue la ciudad de Chicago, en Illinois, donde disputó 11 partidos en total. Un peldaño abajo está Arlington, Texas, con 10 encuentros, mientras que en tercer lugar hay un triple empate entre Los Ángeles, San Diego y Houston, todos con 9 juegos.

1. Chicago: 11 partidos

2. Arlington: 10 partidos

3. Los Ángeles: 9 partidos

4. San Diego: 9 partidos

5. Houston: 9 partidos

Ahora bien, si la estadística se centra en estados, es California el que más veces ha sido casa de la selección mexicana en Estados Unidos. Y es que, juntando todos los partidos en Los Ángeles, San Diego, Pasadena, Santa Clara, San Francisco, Oakland y Carson, esta comunidad fronteriza ha recibido al combinado nacional en 39 ocasiones. En segundo lugar de esta lista está Texas, con 31 juegos, mientras que Illinois, que está en tercer lugar, solo puede contar los 11 duelos ya mencionados en Chicago.

1. California: 39 partidos (en Los Ángeles, San Diego, Pasadena, Santa Clara, San Francisco, Oakland y Carson)

2. Texas: 31 partidos (en Arlington, Houston, Dallas, San Antonio, Austin, College Station y Frisco)

3. Illinois: 11 partidos (en Chicago)

4. Arizona: 8 partidos (en Phoenix y Glendale)

5. Georgia: 8 partidos (en Atlanta)

México juega de 5 a 6 partidos en EE. UU. por año

Considerando solo amistosos, desde que la Selección tiene contrato con SUM, maneja un promedio de 5.7 compromisos en Estados Unidos al año. Aun así, se han dado ocasiones en las que el Tricolor superó dicho número.

Por ejemplo, en 2003 sostuvo un total de 9 encuentros en el país vecino del norte. En 2014, el equipo mexicano registró 8 partidos en dicho territorio, mientras que en 2015, 2022 y 2023 llegó a tener hasta 7 encuentros.

Por el contrario, en 2020 fue la única vez en todo este periodo que no jugó ni un solo partido en Estados Unidos con motivo de la pandemia mundial de COVID-19. Fuera de esa situación especial, solo en 2013 quedó por debajo del promedio con 4 partidos.

Actualmente, en 2026, México suma ya dos cotejos amistosos en la nación de las barras y las estrellas. Aunque, con los juegos de Colombia en Baltimore (26 de septiembre), Perú en Nueva Jersey (29 de septiembre), Estados Unidos en Glendale (3 de octubre) y Chile en Los Ángeles (6 de octubre), llegará a 6 partidos en este año y seguirá abonando a las estadísticas que tiene con SUM.