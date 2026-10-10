El Barcelona suma y sigue; el Real Madrid gana con sufrimiento al Villarreal

El Real Madrid, con diez por la expulsión de Vinícius, ganó 1-0 al Villarreal este sábado en la octava fecha de LaLiga y se mantiene en la estela del Barcelona, que afianzó su liderato en el campeonato al golear 3-0 al Getafe.

Un gol de Yan Diomande (63') dio una victoria balsámica para el Real Madrid, que se aupó provisionalmente al tercer puesto de la clasificación a seis puntos de los azulgranas.

El Real Madrid se llevó la victoria en un ejercicio de resistencia tras quedarse con diez por la expulsión de Vinícius (72') después de una revisión en VAR.

El brasileño fue excluido y el gol que acababa de marcar anulado por tirar del pelo a un rival en el inicio de la jugada.

"No entiendo lo que pasa con los árbitros. Con esa tarjeta roja, no entiendo", protestó el francés Aurélien Tchouaméni en Real Madrid TV tras el encuentro.

Vinícius había salido al campo en el descanso tras iniciar el partido en el banquillo, después de que el técnico José Mourinho pusiera al joven marfileño Yan Diomande de titular en su lugar.

El equipo blanco tuvo algo más el balón, pero le costaba superar la presión del Submarino Amarillo.

Kylian Mbappé pudo adelantar a su equipo tras culminar una buena combinación a tres en el área, pero su disparo se fue al palo (7').

El encuentro se perfilaba como un examen para el astro francés ante su afición, que lo recibió con indiferencia, después de sus imágenes saliendo de una discoteca o montando en bicicleta, tras abandonar la selección francesa con molestias.

El delantero galo tuvo una nueva ocasión tras un gran pase de Trend-Alexander Arnold, pero su tiro lo sacó el portero Peter Gulácsi (21').

Diomande encuentra el gol

A la vuelta del descanso, la entrada de Vinícius animó al Real Madrid, que había visto como el Villarreal había subido un punto su intensidad.

Tras dos ocasiones visitantes, el Real Madrid respondió con el gol de Diomande de disparo cruzado (62').

El Real Madrid empezó a llegar más y Vinícius encontró el gol, pero el tanto fue anulado y el brasileño expulsado (71').

Con uno menos, el Real Madrid dio un paso atrás para defender su gol y llevarse una victoria que le permite no alejarse más del Barça, que sigue imparable tras golear 3-0 al Getafe.

El inglés Anthony Gordon abrió pronto el marcador (2'), el brasileño Gabriel Jesús amplió la cuenta (30') y Jules Koundé puso el 3-0 definitivo (73') anotándose su octava victoria en ocho partidos.

El vigente campeón liguero no acusó el parón internacional y ni los numerosos cambios introducidos por el técnico Hansi Flick, incluido el obligado por la ausencia de su goleador Raphinha, que volvió tocado de los compromisos con Brasil.

Gordon marca el camino

El Barcelona se adelantó pronto en el marcador con un disparo desde la media luna del área de Anthony Gordon (2') para hacer su primer tanto de azulgrana.

Por delante en el marcador, el Barça tomó las riendas del partido ante un Getafe que esperaba atrás para tratar de salir al contraataque.

A la media hora de juego, Gabriel Jesus, que este sábado ocupó la plaza de su compatriota Raphinha, robó en el pico del área, se fue hacia el centro y soltó un tiro ajustado al palo para hacer el 2-0 (30').

El partido mantuvo la misma tónica tras el descanso con un Barça dominador ante un Getafe, que intentó dar un tímido paso adelante.

El Barcelona siguió rondando el área contraria hasta que Koundé remató en boca de gol un centro de Lamine Yamal (73).

El tanto cerró la victoria del Barça, que sigue mirando desde arriba a sus rivales como el Atlético, segundo a cinco puntos de los azulgranas, tras ganar 2-1 en el campo de un Alavés lastrado por la expulsión de Ángel Pérez (61').

Los rojiblancos se adelantaron con un tanto de Alejandro Grimaldo (33'), pero Lucas Boyé igualó de penal (45+6') y Cristian Romero puso el 2-1 (87') definitivo. AFP