Laporta: “El Real Madrid pierde prestigio, reconocimiento y credibilidad"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, cargó este sábado contra el Real Madrid del que afirmó que "está perdiendo prestigio, reconocimiento y credibilidad" en España y en el extranjero por una "actitud muy prepotente".

Durante un acto de homenaje al patrón del club blaugrana en Sitges, al noreste de España, Laporta cargó contra el club madrileño en un contexto de continua discordia entre ambos clubes fuera y dentro de las canchas y que se extiende a otras disciplinas como básquetbol.

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"Están en contra de todo y de todos", aseguró el dirigente a los medios presentes.

"Esto pues... Dice mucho de una actitud, de un club que está perdiendo prestigio, reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal e internacional", aseguró Laporta, que criticó las actitudes del Real Madrid en ámbitos como la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos (EFC) en futbol o la Euroliga en baloncesto.

"Finalmente acaban viniendo a los postulados o las propuestas o las posiciones que tenemos los otros clubes, pero en el camino están siempre poniendo trabas y obstaculizando todo lo que la mayoría queremos hacer", dijo el presidente del Barça.

"Adoptan una actitud muy prepotente, muy soberbia, muy arrogante y esto, yo creo que, ellos sabrán lo que hacen, pero les está creando una falta de credibilidad enorme", insistió el mandatario azulgrana, en un momento en que las relaciones entre ambos clubes son prácticamente inexistentes.

Laporta también volvió a insistir en que el denominado caso Negreira acabará "en la plena absolución del Barça".

En este caso, la justicia española investiga supuestos pagos durante casi dos décadas del Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira, ex número dos de los árbitros del país.

La justicia trata de averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de obtener alguna ventaja en la competición, algo que niega el Barcelona alegando que eran efectuados a cambio de simples informes arbitrales.

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se trata del "caso más grave de corrupción en el fútbol".

Laporta consideró que el Real Madrid insiste en ese caso para "desacreditar" al club azulgrana, del que afirmó que vive un momento "dulce".

"Estamos disfrutando de un momento muy bonito en nuestra historia, de un reconocimiento a nivel mundial importante", aseguró Laporta, antes de reclamar el Balón de Oro para Lamine Yamal.

"Es de justicia que lo gane. Hizo una gran temporada y ha ganado títulos muy importantes, como la Liga o el Mundial", afirmó. AFP