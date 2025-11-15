Bélgica empata 1-1 en Kazajistán y sigue sin sellar boleto al Mundial 2026
Bélgica, que lidera el Grupo J, con 15 unidades, dos más que Macedonia del Norte, deberá esperar a su último partido de la fase de grupos, donde enfrentará a Liechtenstein.
La selección de Bélgica empató 1-1 en Kazajistán y tendrá que esperar a su último partido de las eliminatorias europeas para sellar su boleto al Mundial 2026.
Tras un una temprana diana de Dastan Satpaev (9'), los Diablos Rojos de Rudi García empataron nada más arrancar la segunda mitad con un tanto de Hans Vanaken (48').
Sin embargo, la gran actuación del guardameta Temirlan Anarbekov impidió que los belgas culminasen la remontada.
Bélgica lidera la llave J con 15 unidades, dos más que Macedonia del Norte. En su último partido de la fase de grupos los Diablos Rojos se enfrentarán a Liechtenstein, colista de la llave, que suma seis derrotas en sus seis partidos disputados.
AFP
