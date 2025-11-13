Noruega pone pie y medio en el Mundial y casi condena a Italia a su tercer Repechaje consecutivo
Noruega reafirmó su dominio en el Grupo I de la eliminatoria de UEFA rumbo al Mundial 2026 al vencer 4-1 a Estonia en Oslo para así poner un pie y medio en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, y de paso poner en serios aprietos a Italia, quien parece estar destinada al Repechaje por tercera eliminatoria consecutiva.
Con dos goles de su estrella Erling Haaland y otros dos de Alexander Sorloth, Noruega llegó a 21 puntos en el Grupo I y saca seis puntos de ventaja a Italia, que es segundo lugar, además de contar con una diferencia de goles que hace muy difícil alcanzarlos.
Te puede interesar: El mundo del futbol define sus últimos boletos al Mundial 2026
Italia, que juega ante Moldavia, queda en una situación crítica: aunque tiene dos partidos por jugar, este ante Moldova y posteriormente en casa contra Noruega, necesitaría ganar los dos encuentros, pero remontando una desventaja de 19 goles para quitarle el primer lugar a los nórdicos, algo que se antoja imposible, por lo que los transalpinos quedarían sujetos al Repechaje de la UEFA.
Este triunfo de Noruega no sólo ratifica a los nórdicos como uno de los mejores equipos de la eliminatoria, sino que también vuelve a poner a Italia, cuatro veces campeona del mundo, en una situación complicada, pues sería su tercer Repechaje consecutivo, destacando que los azzurri no han ido a dos Mundiales consecutivos (Rusia 2018 y Qatar 2022).
Gattuso critíca a FIFA y Conmebol por criterios de Eliminatoria.
En la víspera de su juego ante Moldavia, el técnico de Italia, Genaro Gattuso, criticó los criterios de la FIFA y apuntó a Conmebol por su formato de clasificación a la Copa del Mundo, apuntado claramente contra los lugares que ostenta la confederación sudamericana.
“Ningún arrepentimiento por jugar el repechaje. Ganar ayuda a ganar. Necesitamos entender bien los criterios. Ver grupos sudamericanos con 10 equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía… definitivamente necesitamos revisar los criterios”.
Por tanto, Italia espera un milagro que parece ser muy difícil que se cumpla para poder acceder de forma directa al Mundial y todo indica que está condenado al Repechaje de nueva cuenta.