Alan Oziel Sánchez Vélez es uno de los goleadores de la selección mexicana de futbol de amputados, pero para jugar con México primero tiene que conseguir permiso en el trabajo. Carlos Vázquez Carrillo, otro de los referentes del equipo, vende prótesis por comisión en una ortopedia. Hay seleccionados que dan conferencias y otros que siguen pidiendo apoyo en los semáforos. Benjamín de León conoce esas historias porque es el encargado de reunirlos.

El psicólogo dirige las selecciones mexicanas de la disciplina y trabajó con el técnico Ricardo Sánchez Ortiz en la preparación para el Mundial 2026, en San Juan de los Lagos, Jalisco.

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Ahí, México perdió en octavos ante Japón y siguió jugando para definir su posición. De León contó que el Tri había ganado 3-0 a Estados Unidos y que le quedaba un partido contra Italia por el lugar el día de mañana por su canal de YouTube.

De León conoció el futbol de amputados en 2015. Antonio Rodríguez Lozano lo puso en contacto con Jan Gauna, que buscaba apoyo para organizar una Copa América de ocho equipos. De León ya trabajaba en torneos del sector amateur con PROAN y, en ese momento, su participación fue como patrocinador.

Tres años después le tocó ayudar a sacar adelante un Mundial. Recuerda que el ingeniero Antonio Pulido llegó a empeñar su laboratorio para impulsar el proyecto y que, a unos cuatro meses del torneo, Rick Hoffman visitó San Juan de los Lagos y pidió que toda la competencia se hiciera ahí.

San Juan de los Lagos fue seleccionada como sede para evitar los gastos de mover a los equipos entre varias ciudades. Después del Mundial de 2018, los representantes de ocho equipos decidieron crear la Liga PROAN con el apoyo de la empresa. Tras el Mundial de Turquía de 2022, empezaron a buscar nuevos jugadores y acordaron que la selección también jugara en la liga. Así, los convocados podían competir juntos durante la temporada y, en las finales, volvían a jugar con sus clubes, como el América.

Cada dos meses, los equipos viajan a San Juan de los Lagos. PROAN les da hospedaje el viernes, el sábado juegan dos partidos y el domingo disputan uno más antes de volver a casa. La liga tomó esta idea del futbol para ciegos: reunir a los equipos en una misma ciudad para jugar tres jornadas durante un solo viaje. No obstante, algunos equipos de León y Guadalajara han dejado de participar cuando se quedan sin apoyo. De León calcula que los jugadores del América reciben cerca de 10 mil pesos al mes. Toros de Celaya también apoya a sus futbolistas, aunque con menos dinero.

Las lesiones también pueden afectar el trabajo de los jugadores. La liga intentó usar un seguro, pero, De León comentó que este no cubría el futbol de amputados. Por eso, los equipos acordaron aportar 5 mil pesos al año. La mitad se guarda para ayudar a los jugadores lesionados y la otra mitad se les devuelve al terminar la temporada.

En las concentraciones rumbo al Mundial, los jugadores llegaban el viernes y entregaban el celular. Había momentos para hablar con sus familias y el resto del fin de semana se repartía entre entrenamientos y actividades de grupo. Con algunos jugadores, De León habla cada semana por internet. Dice que varios llegan a las concentraciones con problemas personales o después de recibir promesas de apoyo que no se cumplen.

También busca que todos tengan espacio para hablar con los medios. Durante la Copa Oro, cuenta, acordaron que en las entrevistas grupales todos los jugadores pudieran participar. No quería que toda la atención se basa en quien anotaba un gol o que un error marcara a otro futbolista. De León menciona que rechazó una propuesta para conseguir 10 millones de pesos, porque solo 200 mil llegarían a los jugadores. “Si algo les llega a los jugadores, que les llegue directo a ellos”.

La Football Academy era otro de los proyectos que quería llevar a San Juan de los Lagos. El plan, según De León, era reunir durante una semana a niñas y niños de distintos países para entrenar, jugar y convivir. Podían participar sin pertenecer a una selección. Cada participante tendría que conseguir cómo llegar y, una vez ahí, el patrocinador cubriría las actividades. La idea era que regresaran a su país y buscaran un equipo para seguir jugando.

El campamento iba a realizarse en marzo, pero se pospuso cuando Costa Rica dejó de ser sede del Mundial y la organización se enfocó en el torneo de Jalisco. De León dice que las personas interesadas en jugar pueden contactarlo. Primero les pregunta dónde viven para buscarles un equipo cercano. Los jugadores de campo usan muletas y no llevan prótesis. De León explica que también pueden jugar como porteros las personas con una amputación en un brazo. Él quiere que más niños, jóvenes y mujeres se sumen a la liga y que los equipos puedan agregar nuevos jugadores.

Después del Mundial, dicta De León, los seleccionados volverán a sus clubes para las finales de la Liga PROAN, el 5 de diciembre. Él quiere retomar el contacto con la Federación Mexicana de Futbol y concretar una visita al Centro de Alto Rendimiento. Le gustaría que más clubes hicieran lo que ya hace el América y formaran su propio equipo. Su meta con el Tri es mejorar la posición en el Mundial de 2030 y seguir trabajando para que la disciplina pueda llegar a los Paralímpicos de 2032, algo que plantea como una aspiración. Cuando le preguntamos qué ha aprendido de sus jugadores, vuelve a hablar de Carlos Vázquez. En la cancha lo conocen por los goles. En la ortopedia se encuentra con personas que acaban de pasar por una amputación y están aprendiendo a usar una prótesis. De León piensa en ellas cuando habla de todo lo que todavía puede pasar después de ese momento. “Es el inicio de su siguiente historia”.